دبي (الاتحاد)

تشارك موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتكس» الذي تبدأ فعاليته اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، لتستعرض «جافزا» جهودها في الاستدامة والمحافظة على البيئة من خلال مشروعات أطلقتها، في مقدمتها، تركيب 88 ألف لوح شمسي على مباني جافزا، ومواقف السيارات، والمستودعات، وميناء راشد، كما ستعرض جافزا أهم المبادرات التي اتخذتها عبر تبني أفضل الممارسات العالمية والاستخدام الأمثل للطاقة بهدف تقليل البصمة الكربونية للشركات العاملة في المنطقة الحرة والإسهام في تعزيز دور دبي العالمي في مجال الطاقة النظيفة.

وشدد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على أهمية معرض ويتكس كمنصة عالمية.

وقال إن «جافزا استكملت مشروع تأهيل المباني لخفض استهلاك الطاقة بالتعاون مع الاتحاد إيسكو لخدمات الطاقة، من خلال إعادة تأهيل 157 مبنى مخصصاً لسكن العمال يقطن بها أكثر من 55 ألف عامل. ويتوقع أن يحقق هذا المشروع الممول ذاتياً بقيمة 85 مليون درهم أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 من خلال تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 30% قبل الموعد المحدد، واستبدلنا خلال المشروع بـ5250 وحدة تكييف قديمة أخرى جديدة تحتوي أعلى المعايير التكنولوجية العالمية، كما تم استبدال مصابيح موفرة للطاقة بـ85 ألف مصباح تقليدي، ويجري حالياً العمل على تقييم أهداف المشروع، وتبدو الأرقام الأولية مبشرة للغاية». وأشار بن سليم إلى أن المرحلة الثانية من تأهيل المباني قد بدأت منذ فترة وجيزة لتأهيل 28 مبنى من مباني المكاتب في جافزا لتوفير 25% من الطاقة خلال السنوات المقبلة، وسيتم البدء في المرحلة الثانية قريباً لتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 15-25 ميجاواط وقت الذروة، متوقعاً الانتهاء منها بحلول 2019.