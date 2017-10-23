«الربط الخليجي» تشيد بدعم «كهرباء أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، بدور هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في تعزيز أهداف هيئة الربط، ودورها في دعم تحقيق استدامة خدمات الكهرباء في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله علي مصلح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، المهندس الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، والمهندس أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط، بحضور الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة في الدولة، والدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، والمهندس عبدالله الخميري مدير دائرة التخطيط في الهيئة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشتركين بين الهيئتين، وبحث إمكانية توسعة الشبكة.

وخلال اللقاء أشار المهندس أحمد الإبراهيم إلى التطلعات المستقبلية بإنشاء سوق خليجي مشترك لتجارة الطاقة، وبناء محطات إنتاج مشتركة، وتوسعة الربط بين دول مجلس التعاون بما يوائم النمو المضطرد في الشبكات الكهربائية الخليجية، بالإضافة لبحث سبُل الربط مع الشبكات الإقليمية لتصدير واستيراد الطاقة بشكل اقتصادي.

وأشاد عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، بالجهود التي تبذلها هيئة الربط الخليجي في التنسيق بين كل الدول الأعضاء لتحقيق أقصى العوائد المتوقعة من هذا المشروع الإقليمي الاستراتيجي، وأثنى على التعاون القائم بين الهيئتين في تعزيز أُطُر التعاون والتنسيق لتحقيق الرؤى الحكومية الهادفة إلى استدامة وجودة خدمات القطاع في المنطقة، مؤكداً على أهمية شبكة الربط الكهربائي الخليجي في تعزيز أمن الطاقة في الخليج العربي باعتبارها تتويجاً للعمل الخليجي المشترك.

من جانبه أشاد المهندس الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، بدور هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في تعزيز أهداف هيئة الربط، ودورها في دعم تحقيق استدامة خدمات الكهرباء في المنطقة.

وأوضح الدكتور مطر حامد النيادي أن شبكة الربط الخليجي قد أسهمت خلال السنوات الماضية في الحيلولة دون حدوث انقطاعات رئيسية في شبكة الدول الأعضاء بنسبة 100%، مشيراً إلى أنّ تعزيز أمن الطاقة في الخليج هو الهدف الأساسي لشبكة الربط، وقد تم تجاوز هذه المرحلة، ويجري التنسيق حالياً لتفعيل تجارة الطاقة بين دول المجلس ورفع قدرات الشبكة لتواكب التوسع في الشبكات الخليجية.

وفي الختام، أعرب الدكتور سيف صالح الصيعري عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة الربط الخليجي، وأكد دعم الهيئة لكل المبادرات التي من شأنها تعزيز شبكة الربط الكهربائي الخليجي، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتمكين الدول من الاستفادة القصوى من الشبكات بما يدعم الاحتياجات المستقبلية للطاقة وينمي الجانب الاستثماري للدول، ومؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنطقة في منظمة مجلس التعاون الخليجي، وبما يحافظ على كفاءة الشبكة الكهربائية.