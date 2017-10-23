الإمارات تشارك في معرض «كانتون 2017» بالصين

جوانزو (وام)

اختتمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة زيارة وفد الدولة لمعرض الصين لسلع الصادرات والواردات «كانتون 2017» بتنظيم حلقة نقاشية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاركين في الوفد الذي ضم 53 مشاركاً من عدد من الجهات المحلية والاتحادية.

وأكد جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، على جهود الوزارة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وسعيها إلى توسيع آفاق أعمالهم لبناء شراكات جديدة من خلال الوجود في «معرض كانتون» الذي يعتبر من أكبر المعارض العالمية للمنتجات الصينية ولما تمثله الصين من ثقل دولي في مجال التجارة الخارجية.

وأشاد عبدالحكيم ثامر الشامسي القائم بأعمال قنصلية الدولة في جوانزو بالعلاقات المميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن افتتاح قنصلية في جوانزو العام الماضي يؤكد قوة العلاقات بين البلدين الصديقين وتطورها.

ورحب برجال الأعمال من مواطني الدولة في مدينة جوانزو التي تعد القوة الاقتصادية للصين لبناء الشراكات التجارية، مؤكداً أن القنصلية ستعمل على تقديم كل التسهيلات من أجل إنجاح الأعمال والمشاريع وتنظيم مختلف الزيارات للوفود التجارية والاقتصادية للتواصل واللقاء بالمسؤولين ورجال الأعمال.