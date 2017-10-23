«الاقتصاد» تبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع «اندرا براديش» الهندية

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع تشاندرا بابو نايدو رئيس وزراء ولاية اندرا براديش الهندية، توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، بالتركيز على الفرص المطروحة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة ومشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة والطيران. واستعرض اللقاء نتائج الزيارة التي قام بها وفد اقتصادي رفيع المستوى من الدولة برئاسة معالي الوزير إلى ولاية أندرا براديش الهندية بداية العام الجاري وما أسفرت عنه من تفاهمات بشأن المجالات ذات أولوية على خريطة التعاون المشترك.

وقال المنصوري، إن التنوع الراهن لأوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، يعكس نموذجاً متميزاً للعلاقات الدولية، إذ يشمل مختلف القطاعات الحيوية من بنى تحتية وطاقة وصناعة وتجارة وتكنولوجيا متقدمة، وخدمات لوجستية ومالية، فضلاً عن التعاون القائم في الطيران والنقل الجوي بين البلدين، ما انعكس على تصدر الهند قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحجم تبادل تجاري غير نفطي تجاوز 35.9 مليار دولار خلال عام 2016.

وأكد تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع ولاية أندرا براديش الهندية التي تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في ظل المشروعات التنموية الطموحة التي تعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المنصوري، أن الإمارات حريصة على تعزيز أوجه التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، أبرزها، الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة. كما أعرب عن اهتمام الدولة بتطوير آليات التعاون القائم مع الهند وولاية اندرا براديش في التعدين والزراعة والثروة السمكية بالاستفادة من المقومات الواعدة للولاية الهندية في تلك المجالات.

من جانبه، قال تشاندرا بابو نايدو رئيس وزراء ولاية اندرا براديش الهندية، إن الولاية تعد من الأسرع نمواً في الهند، حيث حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 11.6% خلال العام الماضي، ما يعكس الفرص الاقتصادية والتجارية التي تطرحها الولاية الهندية.

وأشار إلى وجود العديد من الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الإماراتية في ظل المشروعات التنموية الطموحة التي تقوم الولاية بتنفيذها في تطوير البنية التحتية وتحديدا في القطاع اللوجستي والسياحي. كما تناول رؤية الولاية في تطوير قطاعات الخدمات المالية، وأمن المعلومات والفرص الاستثمارية المطروحة في تلك المجالات.

حضر اللقاء، الذي عقد في مقر الوزارة بدبي، عبد الله الفن الوكيل المساعد لقطاع الصناعة، وخليفة عبد الله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وبمشاركة أحمد الفلاحي الملحق التجاري للدولة لدى الهند، ومحمد حمدان ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، فيما ضم الوفد الهندي سفير جمهورية الهند لدى الدولة، ووزير المالية والتخطيط بولاية اندرا براديش، يانمالا راماكريشنودو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي جهات حكومية بالولاية الهندية.