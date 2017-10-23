سوق أبوظبي العالمي.. «المختبر التنظيمي» مبادرة وطنية تتيح بيئة محكّمة لمبدعي التكنولوجيا المالية

أبوظبي (الاتحاد)

انطلاقاً من اعتباره مركزاً مالياً دولياً ووجهة متميزة في مجال التكنولوجيا المالية، أطلق سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات والبرامج والشراكات الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية وحقق مجموعة من الإنجازات المميزة المتصلة بذلك منذ مارس 2016.

ويعتبر «سوق أبوظبي المالي» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بتأسيس إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات التكنولوجيا المالية، وأطلق مبادرة ’المختبر التنظيمي‘ الإطار التنظيمي الذي يتيح بيئة محكّمة لمبدعي التكنولوجيا المالية لتطوير واختبار منتجاتهم وحلولهم وخدماتهم.

وحتى اليوم، وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، نجح «سوق أبوظبي العالمي» في تأسيس ثمانية جسور في مجال التكنولوجيا المالية مع مراكز مالية دولية وجهات تنظيمية بارزة. ولعبت هذه الشراكات العابرة للحدود دوراً في تمكين السوق من الحفاظ على مكانتها الرائدة كمركز عالمي عملي ومفتوح وشامل للتكنولوجيا المالية يقدم خدماته للمجتمعات في أبوظبي والمنطقة على نطاق واسع.

وانطلاقاً من دوره كمركز عالمي في مجال التكنولوجيا المالية، يواصل «سوق أبوظبي العالمي» العمل لتعزيز شبكة علاقاته الدولية مع مختلف الأطراف المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة وأوروبا لتسهيل الوصول للأسواق، ورأس المال، وتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من الحصول على الاعتراف التنظيمي. ويتفاعل السوق بشكل حيوي مع كافة شركائه، ويعمل على بناء الشراكات الجديدة وتعزيز مختلف مجالات التعاون لتطوير مجتمع متكامل وبيئة تواصلية فعالة للتكنولوجيا المالية.