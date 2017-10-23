«سالك 16» طريقه مفتوح لـ «قمة الشراع»

دبي (الاتحاد)

توج القارب «سالك 16» العائد لسردال لصناعة السفن بقيادة النوخذة جمعة سهيل الطاير بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الأولى من بطولة دبي 2017-2018- الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ جميرا أمس الأول.

شهد السباق مشاركة كبيرة وصلت إلى 80 قارباً سجلت حضورها عند خط البداية، وأبحرت بعد إعلان انطلاقة السباق، حيث تنافس الجميع على لقب الجولة وعاد الناموس في نهاية السباق إلى القارب سالك 16 والذي تفوق على جميع القوارب ومن بينها القارب سردال 83 لمالكه مرشد ثاني مرشد الرميثي وبقيادة النوخذة ثاني محمد الرميثي، بينما حصل القارب تواق 13 لمالكه مروان علي أحمد السويدي وبقيادة النوخذة مشعل محمد أحمد معيوف على المركز الثالث.

وفي‎ ‬بقية ‬المراكز ‬جاء ‬القارب ‬مسير ‬48 ‬لمالكه ‬النوخذة ‬محمد ‬راشد ‬المخمري ‬في ‬المركز ‬الرابع، ‬وحصل ‬القارب ‬ربدان ‬82 ‬لمالكه ‬محمد ‬خليفة ‬الرميثي ‬وقيادة ‬النوخذة ‬خليفة ‬راشد ‬الرميثي ‬في ‬المركز ‬الخامس ‬ونال ‬القارب ‬زعزاع ‬117 ‬لمالكه ‬عبدالرحمن ‬المرزوقي ‬وبقيادة ‬النوخذة ‬محمد ‬مروان ‬المرزوقي ‬المركز ‬السادس ‬وجاء ‬القارب ‬السرب ‬80 ‬لمالكه ‬النوخذة ‬راشد ‬خادم ‬المهيري ‬في ‬المركز ‬السابع ‬ثم ‬القارب ‬الزود ‬47 ‬لمالكه ‬النوخذة ‬سلطان ‬سعيد ‬حارب ‬في ‬المركز ‬الثامن.

وألغت‎ ‬اللجنة ‬المنظمة ‬النتائج ‬الخاصة ‬ببعض ‬القوارب ‬التي ‬شاركت ‬في ‬السباق ‬بسبب ‬عدم ‬الالتزام ‬بالوقوف ‬بالصورة ‬الصحيحة ‬في ‬خط ‬البداية، ‬الأمر ‬الذي ‬اضطرها ‬إلى ‬اتخاذ ‬هذا ‬القرار ‬تحقيقا ‬لمبدأ ‬العدالة ‬في ‬تنظيم ‬السباقات ‬بعد ‬التزام ‬العدد ‬الأكبر ‬بالوقوف ‬بين ‬عوامات ‬خط ‬البداية.

وكانت‎ ‬اللجنة ‬المنظمة ‬قد ‬ألزمت ‬كافة ‬المشاركين ‬في ‬السباق ‬اللذين ‬وصل ‬عددهم ‬إلى ‬80 ‬قاربا لاتباع ‬خطوات ‬المشاركة، ‬وأرفقت ‬اللوائح ‬والشروط ‬الخاصة ‬بالسباق ‬من ‬خلال ‬الموقع ‬الرسمي ‬وأرسلت ‬الروابط ‬الخاصة ‬لجميع ‬النواخذة ‬والملاك ‬عبر ‬خدمة ‬الرسائل ‬النصية ‬القصيرة (‬أس ‬ام ‬أس) ‬ودعتهم ‬للاطلاع ‬عليها.

وقال‎ ‬هزيم ‬محمد ‬القمزي ‬مشرف ‬عام ‬السباقات ‬في ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، إن ‬اللجنة ‬المنظمة ‬تسعى ‬دائما ‬لإنجاح ‬كافة ‬الأحداث ‬والسباقات ‬البحرية ‬التي ‬ينظمها ‬النادي ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬البحري ‬وتعمل ‬من ‬خلال ‬التعاون ‬مع ‬الملاك ‬والنواخذة ‬والبحارة ‬لإنجاح ‬كافة ‬التظاهرات ‬لكن ‬اللجنة ‬المنظمة ‬تفاجؤوا ‬بعدم ‬التزام ‬المتسابقين ‬بالوقوف ‬خلف ‬عوامات ‬خط ‬البداية ‬رغم ‬الإجراءات ‬الجديدة ‬المتبعة ‬والتي ‬تسهل ‬من ‬مهمة ‬الجميع ‬سواءً ‬المشاركين ‬أو ‬اللجنة ‬المنظمة ‬بوضع ‬أعلام ‬لتسهيل ‬الرؤية ‬للمشاركين ‬إضافة ‬إلى ‬زيادة ‬عوامات ‬خط ‬البداية ‬من أجل ‬استكمال ‬الإجراءات ‬الصحيحة.

وأضاف:‎ ‬للأسف ‬لم ‬يعِ ‬الكثير ‬من ‬المتسابقين ‬تلك ‬الأمور ‬رغم ‬أن ‬اللجنة ‬المنظمة ‬أرجأت ‬الانطلاقة ‬ونبهت ‬الكثيرين ‬منهم ‬بضرورة ‬الالتزام ‬والعودة ‬إلى ‬المكان ‬الطبيعي ‬خلف ‬العوامات ‬أسوة ‬بالأغلبية ‬من ‬النواخذة ‬والبحارة ‬في ‬القوارب ‬التي ‬التزمت ‬بالوقوف ‬الصحيح ‬لذلك ‬عمدت ‬اللجنة ‬المنظمة ‬على ‬توقيع ‬عقوبات ‬الإلغاء ‬لغير ‬الملتزمين ‬منهم ‬بعدما ‬اطلعت ‬على ‬كافة ‬التقارير ‬من ‬قبل ‬لجان ‬التحكيم ‬وأيضا ‬إعادة ‬اللقطات ‬التلفزيونية ‬من ‬كاميرات ‬المراقبة ‬المتوفرة ‬عند ‬اللجان ‬التحكيمية ‬ومن ‬بينها (‬طائرات ‬صغيرة ‬بدون ‬طيار) ‬تم ‬الاستعانة ‬بها ‬خصيصا ‬لمراقبة ‬خطي ‬البداية ‬والنهاية ‬في ‬إطار ‬الجهود ‬من ‬أجل ‬إنجاح ‬الجانب ‬التنظيمي.