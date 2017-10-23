بني ياس يحتج رسمياً على تحكيم «نهائي الطائرة»

أسامة أحمد (دبي)

احتجت شركة بني ياس للألعاب الرياضية رسمياً على تحكيم مباراة الفريق الأول للكرة الطائرة أمام العين في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والتي خسرها «السماوي» مطالبة بإعادتها، نظراً لوقوع الحكم في خطأ فني في النقطة 19/‏21 بعد إصابة محمد صقروه لاعب بني ياس واستنفاذ التغييرات القانونية مع اللاعب حسن ماجد حينما طلب مدرب الفريق استبدال ماجد مع صقروه المصاب حسب لوائح القانون الدولي «الاستبدال الاستثنائي».

وأكدت الشركة أن القانون واضح، ويحق لللاعب الاستبدال مع أي لاعب آخر في الفريق ما عدا«الليبرو» الذي يتم تبديله مع «الليبرو»، وأوضح رياض المنهالي مدير اللعبة بنادي ياس بأن الفريق متسمك بحقه القانوني حسب لوائح الاتحاد الدولي وأن المادة 15/‏7 تؤكد من حق بني ياس إشراك اللاعب حسن ماجد بدلا من صقروه، مؤكدا ثقته في اتحاد الطائرة من أجل تطبيق اللوائح حسب قانون الاتحاد الدولي.

من ناحيته أكد دكتور أحمد المطوع أمين عام اتحاد الطائرة رئيس لجنة الأحداث مراقب المباراة أن لجنة الأحداث ستناقش الأحداث التي رافقت النهائي في هذا الأسبوع إضافة لانطلاق دوري الدرجة الممتازة ثاني مسابقات الموسم.