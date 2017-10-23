النصر بـ «المواطنين» يتفوق على العين في دوري اليد

رضا سليم (دبي)
فاز فريق النصر على منافسه العين 26-23 في ختام الجولة الرابعة لدوري أقوياء اليد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ورفع العميد رصيده إلى 9 نقاط متساوياً مع الوصل الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، إلا أن فارق الأهداف لمصلحة الإمبراطور، في حين رفع العين رصيده إلى 8 نقاط.
وبنهاية الجولة الرابعة يتصدر الشارقة القمة برصيد 12 نقطة والوصل الوصيف والنصر الثالث، ثم العين الرابع وشباب الأهلي – دبي الخامس برصيد 6 نقاط، والجزيرة السادس والأخير برصيد 4 نقاط.
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أما عن تفاصيل اللقاء، فقد بدأ الضيوف بالتقدم بهدف، وكان الوحيد في أول 5 دقائق، حيث لم تسفر محاولات صاحب الأرض عن أهداف إلا في الدقيقة الخامسة عن طريق الروسي ألكسندر إسكوف، وينتظر عبدالله عمر لأكثر من 6 دقائق حتى يضيف الهدف الثاني للعين، ومن بعدها رفع أومير سيفيك النتيجة إلى 3-1 للزعيم العيناوي، وبعدها تتحرك النتيجة إلى 3-2 ثم التعادل 3-3 في أول 10 دقاق.
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