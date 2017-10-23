النصر بـ «المواطنين» يتفوق على العين في دوري اليد

رضا سليم (دبي)

فاز فريق النصر على منافسه العين 26-23 في ختام الجولة الرابعة لدوري أقوياء اليد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ورفع العميد رصيده إلى 9 نقاط متساوياً مع الوصل الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، إلا أن فارق الأهداف لمصلحة الإمبراطور، في حين رفع العين رصيده إلى 8 نقاط.

وبنهاية الجولة الرابعة يتصدر الشارقة القمة برصيد 12 نقطة والوصل الوصيف والنصر الثالث، ثم العين الرابع وشباب الأهلي – دبي الخامس برصيد 6 نقاط، والجزيرة السادس والأخير برصيد 4 نقاط.

والمثير في المباراة أن العميد فاز بمجموعة المواطنين بعدما أخرج المغربي نور الدين بو حديوي مدرب النصر، الروسي ألكسندر إسكوف محترف الفريق وبدفع باللاعبين المواطنين، في منتصف الشوط الثاني، ونجحوا في حسم اللقب بعدما كانت متكافئة بين الفريقين.

أما عن تفاصيل اللقاء، فقد بدأ الضيوف بالتقدم بهدف، وكان الوحيد في أول 5 دقائق، حيث لم تسفر محاولات صاحب الأرض عن أهداف إلا في الدقيقة الخامسة عن طريق الروسي ألكسندر إسكوف، وينتظر عبدالله عمر لأكثر من 6 دقائق حتى يضيف الهدف الثاني للعين، ومن بعدها رفع أومير سيفيك النتيجة إلى 3-1 للزعيم العيناوي، وبعدها تتحرك النتيجة إلى 3-2 ثم التعادل 3-3 في أول 10 دقاق.