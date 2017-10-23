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حسم المباراة بعد خروج محترفه ألكسندر

النصر بـ «المواطنين» يتفوق على العين في دوري اليد
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تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017

رضا سليم (دبي)

فاز فريق النصر على منافسه العين 26-23 في ختام الجولة الرابعة لدوري أقوياء اليد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ورفع العميد رصيده إلى 9 نقاط متساوياً مع الوصل الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، إلا أن فارق الأهداف لمصلحة الإمبراطور، في حين رفع العين رصيده إلى 8 نقاط.

وبنهاية الجولة الرابعة يتصدر الشارقة القمة برصيد 12 نقطة والوصل الوصيف والنصر الثالث، ثم العين الرابع وشباب الأهلي – دبي الخامس برصيد 6 نقاط، والجزيرة السادس والأخير برصيد 4 نقاط.

والمثير في المباراة أن العميد فاز بمجموعة المواطنين بعدما أخرج المغربي نور الدين بو حديوي مدرب النصر، الروسي ألكسندر إسكوف محترف الفريق وبدفع باللاعبين المواطنين، في منتصف الشوط الثاني، ونجحوا في حسم اللقب بعدما كانت متكافئة بين الفريقين.

أما عن تفاصيل اللقاء، فقد بدأ الضيوف بالتقدم بهدف، وكان الوحيد في أول 5 دقائق، حيث لم تسفر محاولات صاحب الأرض عن أهداف إلا في الدقيقة الخامسة عن طريق الروسي ألكسندر إسكوف، وينتظر عبدالله عمر لأكثر من 6 دقائق حتى يضيف الهدف الثاني للعين، ومن بعدها رفع أومير سيفيك النتيجة إلى 3-1 للزعيم العيناوي، وبعدها تتحرك النتيجة إلى 3-2 ثم التعادل 3-3 في أول 10 دقاق.

يتقدم شهاب غلوم للنصر للمرة الأولى في المباراة 4-3، وبعدها بتعادل أومير سيفيك ويتكرر التعادل 5-5 في منتصف الشوط، ولم تتغير الحال حتى الدقيقة 20 بعدما استمر التعادل 6-6، إلا أن الفرق هذه المرة أن النصر كان يتقدم ثم يتعادل العين على عكس بداية المباراة، وللمرة الأولى يتقدم النصر بهدفين 8-6 بعدما زادت أخطاء لاعبي العين وعدم القدرة على إنهاء الهجمات بشكل صحيح. ... المزيد
     
 

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