«عربية» أندية السلة تدشن نسختها الجديدة اليوم

حسن الخميس (المغرب)

برعاية طيران الإمارات، تنطلق في السادسة مساء اليوم بطولة الأندية العربية الأبطال لكرة السلة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، ويستضيفها نادي سلا المغربي حتى 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة 13 فريقاً يمثلون الأندية الأبطال في مقدمتهم فريق شباب أهلي دبي بطل الإمارات، وفريقان من المغرب هما سلا «المضيف» وفتح الرباط، والمحرق البحريني، ونزوى العماني، والفتح السعودي، والجزيرة المصري، وهومنتمن اللبناني، والنفط العراقي، والنصر الليبي، والمجمع البترولي الجزائري، والمانستير التونسي، والريان القطري.

أنهت الأمانة العامة للاتحاد العربي ترتيبات عقد فعاليات الجمعية العمومية، وتتضمن مناقشة العديد من البنود المهمة التي تساهم في دعم وتطوير اللعبة وحل مشاكلها على المستوى العربي، ومناقشة واعتماد البرنامج الزمني لبطولات عام 2018.

من جانبه أكد عبدالرؤوف طالب، رئيس فريق جمعية سلا، أن كل الظروف مواتية لتنظيم نسخة مميزة تليق باسم ومكانة السلة المغربية وباسم ومكانة الاتحاد العربي، وأوضح أن فريق سلا بطل النسخة الأخيرة من بطولة دبي الدولية، ووصيف النسخة السابقة من البطولة العربية جاهز للمنافسة بقوة على اللقب.

وشكر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للسلة، مجموعة طيران الإمارات، لتواصل دعم المجموعة ورعايتها للاتحاد وكل بطولاته. وحرص القرقاوي على توجيه الشكر أيضاً لإدارة شاب الأهلي دبي بقيادة خليفة سليمان، لحرصها على المشاركة في البطولة العربية كممثل لأندية الإمارات، رغم الكثير من الظروف التي تحيط بالفريق والتي كادت تبعده عن المشاركة؛ بسبب عدم تمكن عدد من اللاعبين الأساسيين من السفر وعدم وجود محترف أجنبي.

وذكر أن فكرة ضم لاعبين مغربيين محترفين لصفوف الفريق خلال المنافسات تساهم في ظهور الفريق بصورة مناسبة تليق باسم وتاريخ الفريق على المستوى العربي كبطل الإمارات وبطل الخليج واحد أهم الأندية الآسيوية.

من جانب آخر، أكد القرقاوي ثقته الكبيرة في الاتحاد المغربي لكرة السلة ونادي سلا منظم بطولة الأندية، وقدرتهما على تنظيم البطولة العربية للأندية بنجاح كبير يليق باسم وحجم البطولة التي يتوقع لها أن تكون من أقوى وأهم البطولات التي نظمت في تاريخ منافسات الأندية.

ويطمح فريق شباب الأهلي دبي للتمثيل المشرف والمنافسة على لقب البطولة، وتضم قائمة الفريق اللاعبين الشباب بجانب عدد من عناصر الخبرة أمثال قيس عمر وجاسم عبد الرضا وموسى خويدم، فضمت القائمة أحمد مسعود، وخليفة خليل، أحمد خميس عبيد، حمد عيد، محمد عبد الله، أحمد عبد اللطيف، وسعيد محمد علي، فيما غاب عن القائمة الشقيقان المميزان سعيد ومحمد مبارك لظروف خاصة، ويتوقع أن يلحق بقائمة الفريق اليوم لاعبان محترفان مغربيان من أبرز نجوم المنتخب المغربي سيكملان قائمة الفريق خلال منافساته في البطولة.

وكان فريق شباب الأهلي أنهى منافسات الدور التمهيدي في مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في الصدارة، وهي المسابقة التي أظهرت ثبات وتطور مستوى وانسجام لاعبي الفريق القادمين من كل من الأهلي والشباب قبل الدمج.