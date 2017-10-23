«سلهودة» تهدي «الرئاسة» لقب الإيذاع أبكار محليات

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية السباق الختامي لمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «تمهيدي المرموم» مساء أمس بميدان المرموم، كما شهد السباق الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

وخصص السباق لفئتي اللقايا والإيذاع لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، واتسمت منافسات اليوم الأخير بالقوة والإثارة على مدار فترتين صباحية لأبناء القبائل على مدى 8 أشواط 4 لقايا لمسافة 5 كلم و4 أشواط إيذاع لمسافة 6 كلم، وفي الفترة المسائية أقيمت 8 أشواط أيضاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ 4 لقايا لمسافة 4 كلم و4 إيذاع لمسافة 5 كلم.

في الفترة المسائية، تسيدت هجن الرئاسة الشوطين الأول والثاني عن طريق «سلهودة» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري وانفردت بالمركز الأول في الشوط الرئيسي «إيذاع أبكار محليات» قاطعة المسافة في زمن قدره 5:50:5 دقيقة كأفضل توقيت، كما سجلت «شعاع» لهجن الرئاسة مع بن زيتون فوزاً مستحقاً في الشوط الثاني «إيذاع أبكار مهجنات» بزمن قدره 5:56 دقيقة، وأضاف «جميل» النقطة الثالثة لهجن الرئاسة في الشوط الثالث بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي مسجلا زمناً قدره 5:55:8 دقيقة، واختتم «سلاب» من العاصفة بقيادة غياث الهلالي أشواط اللقايا منفرداً بالسيارة الرابعة محققاً زمناً وقدره 5:54:8 دقيقة.

وفي أشواط الإيذاع، تمكنت «الشكلة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع المضمر سعيد محمد بن مروشد من الفوز بالشوط الرئيسي الأول «إيذاع محليات» بزمن وقدره 7:33:4 دقيقة، كما سجلت «هملولة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد النقطة الثانية في الشوط السادس بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن مروشد قاطعة المسافة في زمن وقدره 7:32:8 دقيقة لتضيف السيارة الثانية.

وأضاف «شاهين» النقطة الرابعة لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق بن زيتون مسجلا زمناً وقدره 7:33 دقيقة واختتم «شهاب» من هجن العاصفة الأشواط بالفوز بالنقطة الثانية مسجلا زمناً وقدره 7:35:6 دقيقة.

وفي الفترة الصباحية أهدت «أريام» مالكها حمد بن غانم علي بن حمودة السيارة الأولى في الشوط الرئيسي الأول (لقايا أبكار محليات) لتضيف الجائزة الثانية وهي عبارة عن ساعة حصلت عليها في اليوم الثاني من الجولة الأخيرة التي انتزعها «منتهى»، أما الشوط الثاني (أبكار مهجنات) فكان من نصيب «الشقردية» لفهد رداد مطيرة العتيبي واقتنص «ضاري» لصالح علي صالح الحميري السيارة الثالثة في الشوط الثالث (جعدان محليات) وغادر «مغادر» لمحمد أحمد حسن العامري بالسيارة الرابعة في الشوط الرابع (جعدان مهجنات) في زمن وقدره 7:28:5 دقيقة ليسجل أفضل توقيت لهذه الفئة.

ثم انتقلت المنافسة لفئة الإيذاع وشهد الشوط الأول (أبكار محليات) منافسة شرسة بين «الشاهينية» لبخيت ثعيلب العامري و«الشاهينية» لراشد سعيد الزرعي وفي اللحظات الأخيرة تمكنت «الشاهينية» لبخيت من كسب الرهان والسيارة الخامسة بفارق جزء واحد من الثانية 9:15:4 دقيقة، وأوفت «وعد» لعيلان حميد نواس الكتبي بوعدها وامتلكت زمام الأمور والسيارة السادسة بعد أن قطعت المسافة في زمن وقدره 9:13:1 دقيقة وهو أفضل توقيت لهذه الفئة، كما أهدى «سلهود» مالكه عيسى علي سعيد المنصوري الفوز والسيارة في الشوط السابع في زمن وقدره 9:15:6 دقيقة.

أما آخر السيارات لأبناء القبائل فعادت ملكيتها لسعيد محمد سالم الوهيبي الذي استحق الناموس بفوز «مصدع» بالشوط الثامن بعد أن قطع المسافة في زمن وقدره 9:17:6 دقيقة.