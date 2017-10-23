الفلاسي: العربي «الخاسر الأكبر»

مراد المصري (دبي)

شدد الدكتور حمد رحمة الفلاسي، المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، على تمسك النادي بحقوقه كاملة، للحصول على مستحقات انتقال لويس خمينيز، مشيراً إلى أن المماطلة حالياً لا تصب في مصلحة العربي القطري، خاصة أن قرارات «الفيفا» أمس الأول، جاءت تأكيداً لحقوق «العميد» الذي حرص على متابعتها عبر فريقه القانوني، ورفض التنازل عنها، حيث ألزم الاتحاد الدولي النادي القطري، بسداد 30 ألف فرنك سويسري، غرامة انتهاكه للمادة رقم 64 من قانون «الفيفا»، وعدم امتثاله للقرار الصادر عن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بتاريخ 12 مايو 2017، والخاص بسداد الدفعات المتأخرة من مستحقات النصر، وتبلغ 700 ألف يورو نظير انتقال خمينيز.

واعتبر الفلاسي أن هذه المسألة غريبة للغاية من ناحية العربي القطري، حيث حاول الدخول في مفاوضات مع النصر لتقسيط المبلغ، إلا أننا رفضنا ذلك، وتمسكنا بالحصول على المبلغ بالكامل، خصوصا أن انتقال اللاعب جاء في الصيف قبل الماضي، ولم نتسلم أي مبلغ من العربي الذي يبدو عاجزاً عن السداد، ولم يعبأ بمخاطبات الاتحاد الدولي، علماً وأن المهلة الممنوحة للنادي القطري 90 يوماً فقط، وفي حالة عدم التزامه بالسداد خلال هذه الفترة، يحق لنادي النصر تقديم طلب كتابي بخصم 6 نقاط من فريق العربي بالدوري المحلي، على أن يتم الخصم تلقائياً، بمجرد تقديم الطلب إلى لجنة الانضباط في «الفيفا»، وربما يصل به الحال لاحقاً للهبوط إلى الدرجة الثانية.

وأوضح الفلاسي أن المسألة رياضية بالكامل وبسيطة للغاية، وتتعلق بنادٍ قام بشراء لاعب من نادٍ آخر مقابل مبلغ متفق عليه، لكنه لم يقم بالسداد بعد مرور عامين على الواقعة، وهو أمر غير مقبول في جميع الظروف، فيما يسعى النصر للحفاظ على حقوقه المالية والقانونية، بغض النظر عن هوية النادي الآخر، حيث سبق له استعادة حقوقه من أندية مختلفة حول العالم، منها نانت الفرنسي وغيره.