«الهيئة» تعتمد القوائم والفردي في الترشح للانتخابات

معتز الشامي (دبي)

انتهت الأمانة العامة لهيئة الشباب والرياضة، من وضع اللائحة الاسترشادية، الخاصة بالنظام الأساسي للاتحادات، وما يتعلق بالعملية الانتخابية الخاصة بها، وينتظر أن تقوم الهيئة خلال الأسابيع المقبلة، بتعميم تلك اللائحة، والتي تعتبر بمثابة نقلة نوعية، في وضع أطر عريضة للنظم الأساسية للاتحادات كافة، والتي تتيح مرونة كبيرة، تتماشي مع الخصائص المميزة لكل اتحاد على حدة، خاصة ما يرتبط بتعديلات آلية الانتخابات، وما تتطلبه من أدوات تساعد الاتحادات على النهوض بالأعباء الإدارية والتسويقية والمالية المطلوبة منها، ووضع الاستراتيجيات والخطط، بما يتواكب مع توجهات الدولة بشكل عام في المجال الرياضية، وما يوافق رؤية الهيئة لبلوغ مراحل أكثر احترافية في أداء الاتحادات بشكل عام.

ولن تكون اللائحة الاسترشادية إجبارية على الاتحادات الرياضية، ولكن يتم تعميمها وانتظار آراء الاتحادات والأندية بشأنها، ومن ثم اعتمادها لتكون بمثابة نموذج جاهز للاستعانة به وتطبيق بنوده بما يتوافق مع ظروف كل اتحاد، أو بالأحرى تضع دستوراً رياضياً يمكن الاتحادات من وضع نظام أساسي مرن، يمكنها من العمل بشكل احترافي، خلال المرحلة المقبلة، وهو ما دفع الهيئة للاستعانة بخبراء في القوانين واللوائح الرياضية، والاطلاع على تجارب عربية وعالمية وقارية، قبل إعداد التصور الخاص باللائحة الذي تم في صمت خلال الأشهر الماضية.

أما ثاني الخطوات المرتبطة بتحويل مشروع اللائحة الاسترشادية إلى واقع ملموس، يتعلق بدعوة جميع الاتحادات ومسؤوليها، والأندية والجمعيات العمومية لمؤتمر عام وورشة عمل، لمناقشة الملاحظات على اللائحة، وما يمكن إضافته أو تنقيحه عليها، بحسب وجهات النظر المختلفة، قبل اعتمادها النهائي وبدء العمل بها مباشرة.

ويكون أمام الاتحادات فرصة سانحة للاستعانة باللائحة الاسترشادية، في ظل عدم وضع أغلب تلك الاتحادات لنظام أساسي يتيح لها عملاً أكثر احترافية ودقة، شريطة أن يتم اعتماد ذلك من الاتحادات الدولية التابعة لها تلك الاتحادات، بعد وضع ما يلزم من مواد تتعلق باللعبات الخاصة بها، والتي عادة ما تختلف باختلاف تلك الألعاب، وهو ما راعته اللائحة الاسترشادية.