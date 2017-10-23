مسلم الكثيري: هدفنا تطبيق الاحتراف في جميع الأندية

دبي (الاتحاد)

عقد فريق عمل تراخيص أندية الدرجة الأولى، اجتماعه الأول في مقر الاتحاد بدبي، برئاسة مسلم الكثيري عضو مجلس الإدارة، بهدف تنفيذ مشروع البرنامج المتكامل لتراخيص أندية الدرجة الأولى، ويسهم في الوصول إلى أفضل مستوى ممكن للاحتراف، ويساعد الأندية على تطوير مستواها الفني والإداري. وأكد مسلم الكثيري أن المشروع يعد أحد المشروعات الحيوية التي اعتمدها مجلس إدارة اتحاد الكرة، في سعيه المستمر للارتقاء بأندية الدرجة الأولى، جنباً إلى جنب مع مشروع لجنة تطوير أندية الهواة، بحيث يعود النفع على تلك الأندية، والمساهمة في تطوير كرة القدم الإماراتية بشكل عام، وصولاً إلى تطبيق الاحتراف في جميع أندية الدولة.

وتطرق الاجتماع إلى أهداف المشروع وخطوات تنفيذه والمعايير الرئيسية، التي سيتم العمل على إدراجها ضمن المشروع للعمل على استيفائها من ضمن المعايير الرئيسة المعتمدة المطبقة حالياً على أندية المحترفين، والتي تتضمن المعيار الرياضي، البنية التحتية، الوظائف، الأمور التنظيمية، القانونية والمالية، بحيث تكون أقرب إلى الواقع، بما لا يشكل أي أعباء مالية إضافية على الأندية، بالإضافة إلى المعايير الفرعية التي تندرج تحت كل معيار رئيسي، حيث تم الاتفاق على عرض تلك المعايير على أندية الدرجة الأولى، وإشراكها في اتخاذ القرار، لاعتمادها بشكلها النهائي من مجلس إدارة الاتحاد.

وأشار رئيس فريق العمل، إلى أن المشروع يتضمن عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية مع المعنيين في أندية الدرجة الأولى، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لتلك الأندية، والتي تهدف إلى التعرف إلى إمكاناتها وواقعها الحقيقي، الأمر الذي يسهم في تخطيط وبرمجة أفضل للمشروع.

حضر الاجتماع أعضاء فريق العمل، حمد الجنيبي، وجابر دبابنة، ممثلين عن لجنة دوري المحترفين، بالإضافة إلى، عبد الله حسن، وأيمن هارون، وحمد الدوسري.