مقتل 12 دركياً بهجوم جديد في النيجر

نيامي، النيجر (أ ف ب)

قتل 12 دركياً أمس بهجوم في جنوب غرب النيجر المنطقة غير المستقرة الوقعة على حدود مالي والتي تشهد عمليات متكررة للجماعات الإرهابية.

وقال وزير داخلية النيجر محمد بازوم «وقع هجوم جديد وقتل 12 دركيا وبدأت عمليات المطاردة»، وذكر مصدر أمني أن الهجوم استهدف مركز الدرك في ايورو على بعد مئتي كيلومتر جنوب غرب العاصمة النيجرية نيامي، في منطقة تيلابيري.

ووصل المهاجمون على متن خمس آليات ونفذوا هجومهم فجر أمس، وقد فروا عند وصول تعزيزات عسكرية بعدما استولوا على آليتين أو ثلاث آليات للدرك. وتضم ايورو الواقعة على نهر النيجر سوقا ريفية مهمة وكانت تعد درة السياحة في هذا البلد بسبب انتشار فرس النهر فيها، وفقدت منطقة تيلابيري استقرارها بسبب هجمات عديدة إرهابية استهدفت مواقع للجيش ومخيمات للاجئين. وكانت دورية أميركية نيجيرية مشتركة وقعت في كمين نصبه إرهابيون في المنطقة نفسها 4 أكتوبر ما أدى الى مقتل 4 جنود أميركيين و4 جنود نيجريين. وأقر برلمان النيجر أمس الأول تمديد حالة الطوارئ في غرب البلاد 3 اشهر بسبب «استمرار تهديد» المجموعات الإرهابية.