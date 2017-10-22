الإمارات: نقف مع جهود مصر قلباً وقالباً للتصدي للإرهاب

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)
أدانت الإمارات وبأشد العبارات العملية الإرهابية المجرمة في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير من قوات الشرطة المصرية.
وصرح معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات تقف قلباً وقالباً مع جهود الحكومة المصرية في التصدي للإرهاب، الذي يسعى إلى تقويض أمن مصر والمصريين، مؤكداً أن هذه الجريمة الإرهابية الأخيرة لن تنال من عزيمة مصر على اجتثاث الإرهاب. وقال إن دولة الإمارات تدعم الحكومة المصرية في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الإرهاب.
وأضاف أننا على ثقة تامة بأن من ينوي الشر لمصر لن ينجح في مساعيه الشريرة، مؤكداً أن مسؤوليتنا العربية والإسلامية والإنسانية واضحة في رفض الإرهاب أو أي تبرير له كما أنها واضحة في دعمنا التام لمصر.
وأعرب معاليه عن خالص تعازي دولة الإمارات للشعب والحكومة المصرية وأسر الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعملية الإرهابية التي وقعت في صحراء الواحات، وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية تأكيده وقوف بلاده إلى جانب مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معرباً عن ثقته المطلقة بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثني حكومة وشعب مصر عن عزمهما التصدي ومكافحة الإرهاب بأشكاله. كما أدانت البحرين بشدة الهجوم «الإرهابي»، وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع جمهورية مصر في حربها ضد «الإرهاب» ومواجهتها كل أشكال العنف والتطرف وتأييدها جميع الإجراءات والتدابير المتخذة لتحقيق الأمن والاستقرار.ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن الوزارة دعوتها إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من جذورها وإعرابها عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. ... المزيد