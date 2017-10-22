«الاتحاد» تكشف حكايات الإرهابيين بالدوحة .. القاتل «ضيف شرف» في قطر

أحمد مراد (القاهرة)

يعد الإرهابي والقيادي في الجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد، أحد أبرز الإرهابيين الذين هربوا إلى قطر في أعقاب الإطاحة بحكم تنظيم الإخوان الإرهابي بعد ثورة 30 يونيو. وعلى مدى 4 أعوام قضاها عاصم عبدالماجد في الدوحة، لم يتوقف لحظة واحدة عن التحريض على أعمال العنف والإرهاب ضد الجيش المصري وكل أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، حيث كان «ضيف شرف» دائماً على شاشة قناة الجزيرة القطرية التي اعتادت على استضافته لبث سمومه وأفكاره الشيطانية ضد مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية التي ساندت ثورة الشعب المصري في 30 يونيو ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، وهو الأمر الذي جعل الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ــ السعودية ومصر والإمارات والبحرين ـ تضعه ضمن القائمة الأولى من قوائم الإرهاب المحظورة، والتي شملت 59 فرداً و12 كياناً من الأفراد والكيانات المدعومة من قطر.

وطوال فترة إقامته في الدوحة، كرس عاصم عبدالماجد جهده وطاقته ووقته لدعوة أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي إلى ارتكاب أعمال العنف والإرهاب ضد رجال الشرطة والجيش المصري، ومختلف فئات الشعب المصري التي ساندت ثورة 30 يونيو، وزعم أن جميع أهداف التنظيم الإرهابي ستتحقق من خلال استمرار ما سماه بـ«الحراك الثوري في مصر وبالأخص في سيناء» في إشارة إلى العمليات الإرهابية التي تشهدها شبه جزيرة سيناء.

ولم يكتف عاصم عبدالماجد بنشر سمومه وأفكاره الشيطانية عبر شاشة قناة الجزيرة، بل إنه وظف مواقع التواصل الاجتماعي لنشر آرائه التكفيرية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ورموزها وعلمائها.

وفي أعقاب الإطاحة بحكم تنظيم الإخوان الإرهابي بعد ثورة 30 يونيو، ظهر عبدالماجد على شاشة قناة الجزيرة، وزعم أن الجيش المصري عزل محمد مرسي، الذي حاز رضا الشعب المصري، وأتى بآخر لا يعرفه أحد، وأن القوات المسلحة انحازت للأقليات الدينية والسياسية والاجتماعية في مصر، وأن عليها مراجعة موقفها، لأن البلد على حافة الهاوية.