«الفراعنة» يحارب الغيابات والإجهاد لاصطياد «النجمة 8»

بور جونتي (د ب أ)

تأكد غياب الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومروان محسن لاعب الأهلي عن مباراة بوركينا فاسو في نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا رقم 31، حيث يعاني الأول إجهاداً بالسمانة، فيما سيخضع الثاني لفحوص بعد أن زاد الورم بركبته، فيما بات محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة جاهزاً للعودة بعد أن غاب عن مباراتي غانا والمغرب.

وكان الحضري حديث الساعة عقب الفوز على المغرب، خصوصاً أن هيرفي رينادر المدير الفني للمنتخب المغربي انحنى بعد المباراة احتراماً وتقديراً لأكبر لاعب في تاريخ البطولة، والذي لعب دوراً كبيراً في الفوز المصري.

ويسعى هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة لتجهيز اللاعبين ومحاربة الإرهاق بعد أن اشتكى معظم اللاعبين من الإجهاد، خصوصاً أن الفريق سيخوض المباراة بعد 48 ساعة من لقائه الأخير أمام المغرب.

وعكف حازم الهواري رئيس البعثة المصرية وإيهاب لهيطة مدير الفريق على تحفيز اللاعبين للفوز وتخطي عقبة بوركينا والوصول للمباراة النهائية بهدف الفوز باللقب الثامن.