«أبو الكلام» لصلاح حسن أحمد تحصد جائزة الطيب صالح



تاريخ النشر: الأحد 22 أكتوبر 2017 عصام أبو القاسم (الشارقة) أعلنت نهار أمس، السبت، نتائج الدورة الخامسة عشرة من «مسابقة الطيب صالح للإبداع الروائي» التي ينظمها مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي في الخرطوم. وفاز الروائي صلاح حسن أحمد، المقيم في لندن، بالجائزة الأولى عن روايته «أبو الكلام»، متقدماً على 16 رواية تلقتها المسابقة. امتدحت لجنة التحكيم الطابع التجريبي للرواية، كما أشادت بمراوحتها المبدعة في استخدام اللغتين العامية والفصحى، مشيرة إلى أن الرواية تحكي عن صبي في الثالثة عشرة من عمره يسعى إلى أن يكتب مذكراته بلغة فصيحة، فتتسرب إلى كتابته تعبيرات فصيحة لا يعرف معناها، والتي التقطها على عجل من قراءاته المتفرقة أو من المدرسة. وصلاح حسن أحمد، كاتب مسرحي وروائي، وجدت أعماله السابقة أصداء واسعة، خصوصاً نصه المسرحي «حكاية تحت الشمس السخنة»، وكذلك روايته «سن الغزال» الصادرة عن دار الآداب (2008).