ليلى المرزوقي تتوشح بلقب «قدرة الوصل»

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق كأس الوصل للقدرة لمسافة 100 كيلومتر، الذي أقيم أمس على ميادين مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم. وتوجت الفارسة ليلى محمد عبيد المرزوقي بطلة للسباق الذي أقيم بتنظيم من نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة 174 فارسا وفارسة يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

كما شهد السباق سعيد حميد الطاير الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدان رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ومحمد عيسى العضب مدير نادي دبي للفروسية، وعدد من المسؤولين والملاك.

وعقب ختام السباق قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الفائزين، حيث تسلمت الفارسة ليلى المرزوقي بطلة السباق الكأس الذهبي، ونال الوصيف غيث عبد الواحد الكأس الفضي، فيما نال الفارس سيف المرزوقي صاحب المركز الثالث الكأس البرونزي. ونال أصحاب المراكز الثلاثة الأولى أيضاً سيارة لكل منهم، فيما حصل الرابع والخامس على مبلغ 200 ألف درهم لكل منهما، أما المراكز من السادس وحتى العشرين فقد حصل كل واحد منهم على مبلغ 100 ألف درهم. وتمكنت بطلة السباق الفارسة ليلى المرزوقي من قطع المسافة على صهوة الجواد «مومنتوم دبليو آر» من إسطبلات الكمدة في زمن قدره 3:21:02 ساعة، بمعدل سرعة بلغ في المرحلة النهائية 36.29 كلم/&rlm&rlm&rlmساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس غيث عبد الواحد على صهوة الجواد «العزم» من إسطبلات «اس اس»، فيما حل رفيقه سيف أحمد المزروعي في المركز الثالث على صهوة «صامد». وجاء فوز الفارسة ليلى المرزوقي بصورة رائعة، حيث استطاعت تصدر السباق من بدايته إلى نهايته، وشهدت المرحلة الأخيرة صدارة مطلقة لبطلة السباق على الرغم من المحاولات المستميتة من الفارس غيث عبد الواحد الذي استطاع أن يحل وصيفا بفارق دقيقتين. وأدت السرعة الكبيرة بين البطلة والوصيف، إلى توسيع الفارق مع بقية الفرسان، حيث كان الفارق مع صاحب المركز الثالث أكثر من 8 دقائق وأيضاً شهدت بقية المراكز ضمن العشرة الأوائل فروقات كبيرة بين الفرسان.

وتميزت مراحل السباق المختلفة بالإثارة، وشهد تنافسا قويا منذ بدايته، وتجلى ذلك في سعي الفرسان للاستفادة من حالة الطقس وتحقيق أكبر قدر من التقدم في المرحلة الأولى التي بلغت مسافتها 40 كيلومترا. ووصلت معدلات السرعة إلى 27.6 كلم/&rlm&rlm&rlm ساعة في هذه المرحلة، وتلاحظ أيضاً حذر الفرسان خوفا من إصابة الخيل أو إجهادها وبالتالي عدم اجتيازها لبوابة الفحص البيطري عن نهاية المرحلة. ونجح 126 فارسا وفارسة في إنهاء هذه المرحلة بنجاح فيما لم يتمكن 48 آخرين من الإكمال بسبب عدم اجتياز خيولهم للفحص البيطري لأسباب عدة، تراوحت بين العرج والإجهاد أو تفضيل البعض لسحب خيله برغبته بعد أن لاحظ عليه آثار الإجهاد. واختلفت الأوضاع تماما في المرحلة الثانية التي بلغت مسافتها أيضاً 40 كيلومترا، وانفردت كل من الفارسة ليلى المرزوقي والفارس غيث عبد الواحد بالصدارة، وبلغ الفارق بينهما نحو دقيقتين.