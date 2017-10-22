الزمالك يسقط بثلاثية أمام سموحة

القاهرة (د ب أ)

سقط فريق الزمالك في فخ الخسارة أمام ضيفه سموحة صفر/‏ 3 خلال المباراة التي جمعتهما في المرحلة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت أيضاً فوز الإسماعيلي على الداخلية 2/‏ 1 وتعادل المصري مع الرجاء، وبتروجيت مع وادي دجلة 2/‏ 2.

وسجل أهداف سموحة محمد حمدي ومحمود عبد العزيز وباتريك مالو في الدقائق الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و65 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة على الترتيب.

ورفع سموحة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الزمالك عند تسع نقاط في المركز السادس. يذكر أن هذه المباراة هي الثالثة للزمالك دون تحقيق الفوز، حيث يرجع آخر فوز حققه الزمالك ليوم 22 سبتمبر، عندما تغلب على المصري 2/‏ 1، وتعد هذه الخسارة هي الأول للزمالك هذا الموسم، حيث كان الفريق قد حقق انتصارين وتعادل ثلاث مرات، وبهذا الفوز، حافظ سموحة على سجله خالياً من الهزائم، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها، ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة يوم 28 اكتوبر الجاري في الجولة السابعة من الدوري، فيما يلعب سموحة مع طلائع الجيش الخميس المقبل في ذات الجولة.

وفي المباراة الثانية، واصل الإسماعيلي انطلاقته المميزة، بتغلبه على الداخلية 2/‏ 1، وتقدم الإسماعيلي بهدف سجله حسني عبد ربه من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة وتعادل محمد شعبان زيكا للداخلية في الدقيقة 24، قبل أن يسجل دييجو كالديرون هدف الفوز للإسماعيلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المصري المتصدر، فيما توقف رصيد الداخلية عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.

يذكر أن الإسماعيلي لديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي، وفي المباراة الثالثة سقط فريق المصري في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الرجاء، وفشل الفريقان في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة، ورفع المصري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما حصد الرجاء أول نقطة له هذا الموسم، ليظل في المركز الثامن عشر الأخير، وفي المباراة الرابعة، تعادل بتروجيت مع وادي دجلة 2/‏2، وسجل هدفي بتروجيت محمد دبش ومحمد رجب في الدقيقتين 73 و80، فيما سجل هدفي وادي دجلة محمد شريف وواتارا إيسوف في الدقيقتين الثامنة و57، ورفع بتروجيت رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد وادي دجلة عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.