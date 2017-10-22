بنزيمة يضع «الرئيس» تحت الضغط

مراد المصري (دبي)

في الوقت الذي سيكون فيها ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، مطالباً بتحقيق الفوز أمام إيبار الليلة في ختام الجولة التاسعة للمسابقة، لمواصلة مطاردة برشلونة المتصدر، فإن الضغوطات الأكبر ستكون على الفرنسي كريم بنزيمة الذي يعيش واحدة من أصعب فتراته مع النادي الملكي منذ عام 2009. وتحول بنزيمة إلى مادة دسمة في حوارات الجماهير ووسائل الإعلام، وسط انقسام من جدوى بقاء اللاعب المهاجم الأساسي للفريق في ظل مستوياته المتراجعة، مع اتهامات صريحة لفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بمحاباة اللاعب الذي يوصف بطفله المدلل في التشكيلة، وفيما انتظرت الجماهير أن تتمسك إدارة ريال مدريد بالمهاجم الشباب ألفارو موراتا ومنحه فرصة أكبر للعب ليصبح المهاجم الأول للملكي، فإن بيريز وافق على رحيله إلى تشيلسي الإنجليزي، ورفض رحيل بنزيمة الذي تم تجديد عقده حتى 2021، مع وضع شرط جزائي يبلغ مليار دولار! وتدافع بعض الجماهير عن بنزيمة بوصفه سابع أفضل هداف في تاريخ النادي الإسباني، إلى جانب امتلاكه خبرة طويلة ساعدت الفريق في المسابقة الأوروبية تحديداً، لكن الغالبية العظمى ترى أنه فقد الكثير من قدراته، ويهدر فرصاً سهلة أمام مرمى المنافسين وبطريقة غريبة أحياناً، علماً إنه سجل هدفاً يتيماً في أربع مباريات هذا الموسم فقط في جميع المسابقات، فيما سجل 11 هدفاً في 29 مباراة الموسم الماضي، وهي أرقام لا تليق بالمهاجم الهداف لنادي بقوة ريال مدريد يمتلك نخبة من صانعي اللعب وأفضل لاعب خط الوسط في العالم، وبمقارنة بسيطة مع مهاجمي الفرق الكبيرة في القارة العجوز ومنهم على سبيل المثال البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، البلجيكي لوكاكو، والأوروجوياني أديسون كافاني وغيرهم.

وحاول زملاء بنزيمة الرفع من معنوياته، وهو ما جعل البرتغالي كريستيانو رونالدو يضع تغريدة عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي خلال تدريباتهم معهم. وكان المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، الذي درب ريال مدريد سابقاً، قد قال بشكل علني أن علاقة بنزيمة مع بيريز هي السبب وراء وجوده دائماً في التشكيلة الأساسية للفريق، حتى على حساب موراتا الموسم الماضي، حيث سجل الإسباني 15 هدفاً أغلبها من مقاعد الاحتياط، فيما اكتفى بنزيمة بتسجيل 11 هدفاً وهو يلعب أساسياً، فيما نجح موراتا الموسم الحالي في تسجيل 6 أهداف في سبع مباريات مع تشيلسي واكتفى بنزيمة بهدف يتيم، كما انتقد الإنجليزي جاري لينكر الهداف السابق لمنتخب بلاده، وجد بنزيمة في التشكيلة الأساسية للفريق، وأوضح أن تسجيل الأهداف بشكل متقطع في صفوف الريال لا يعتبر أمراً مميزاً، وأن بنزيمة عليه أن يثبت المزيد من أجل البقاء أساسياً في الفريق.

ولا يمتلك اللاعب سمعة جيدة للغاية خارج الملعب، بما جعله خارج حسابات المنتخب الفرنسي في عهد المدرب ديديه ديشامب، ووسط حالة الغضب العارم من أداء بنزيمة، فإن بيريز يبدو في طريقه للخضوع لهذه الضغوطات والموافقة على بيعه، لكنه ينوي القيام بذلك باستغلال الوضعية الأنسب، بعدما كشفت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، أن ريال مدريد يفكر في عرض بنزيمة ضمن صفقة لاستقطاب الإنجليزي هاري كين من توتنهام الإنجليزي، وهو المهاجم الذي يبدو مثالياً في الوقت الحالي للنادي الملكي، كما توجد فرصة في ظل المحاولات الدائمة من الفرنسي آرسين فينجر مدرب أرسنال لضم مواطنه.

ووسط كل هذه الأحاديث فإن بنزيمة ما زال يمتلك الوقت لإقناع الجماهير بالعكاس، حيث ما زال المشوار طويلاً في الدوري والمسابقة الأوروبية، لتصبح الكرة بين قدمي الفرنسي لتحديد مصيره ما بين تسديدات تعانق الشباك وتعلن عن وجوده، أو كرات مهدرة يغادر معها ملعب السنتياجو بيرنابيو.