«الزعيم» ينفرد بـ «القمة المتنقلة»!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

ضرب «الزعيم» عصافير عدة، بـ «ثنائية» ريان يسلم وكايو لوكاس، مساء أمس أمام «الصقور»، إذ صعد إلى صدارة الدوري منفرداً برصيد 13 نقطة، ورد اعتباره للخسارة أمام فريق الإمارات 2-3 في «الجولة 15» بدوري الموسم الماضي، وقهر الإصابات والنقص العددي، بعدم مشاركة عدد كبير من اللاعبين المؤثرين، مثل عمر عبدالرحمن ومحمد عبدالرحمن، فضلاً عن «العارض الصحي» الذي كاد يحرم دوجلاس من اللعب، وفضل المدرب زوران الدفع به في الشوط الثاني. الطريف أن قمة دوري الخليج العربي في الجولة الخامسة، شهدت مفارقة غريبة، حيث إنها تنقلت بين ثلاثة فرق، قبل أن تستقر في أحضان «الزعيم»، بداية من الوصل المتصدر قبل «ضربة البداية» مروراً بالوحدة الذي احتل المركز الأول، عقب تغلبه على حتا، والانفراد بها بعد تعادل الوصل أمام مضيفه الجزيرة.

وانتظر اللاعب الشاب ريان يسلم 1290 يوماً، لإحراز هدفه الثاني مع العين في مرمى «الصقور»، إذ كان الهدف الأول للاعب الشاب الذي تقمص دور صانع اللعب في المباريات الماضية، أمام الشعب ضمن «الجولة 23» موسم 2013- 2014، وتحديداً يوم 10 أبريل 2014، على استاد خالد بن محمد بنادي الشعب، حيث كانت النتيجة يومها 5- صفر لمصلحة «الزعيم». وفي المقابل، فشل «الصقور» الذي تجمد رصيده عن 4 نقاط، وتكبد الخسارة الأولى بملعبه هذا الموسم، في تأكيد التفوق على «الزعيم»، رغم حالة التفاؤل التي سيطرت على الفريق قبل المواجهة، إذ تسببت الأخطاء الدفاعية في الخسارة الثالثة من بين 5 مباريات في الدوري، الأولى أمام الوصل 1-3 والثانية أمام شباب الأهلي دبي صفر- 4، إلى جانب استمرار سيناريو الأخطاء الدفاعية، رغم أن هاشيك استعان بعبدالله الضنحاني في وسط الدفاع، بدلاً من علي ربيع الذي تحول إلى الظهير الأيسر، لغياب أحمد محمد، في حين لم تشكل عودة عبدالله موسى من الإصابة التي تعرض لها أمام حتا الإضافة في الجانب الدفاعي، رغم المردود الإيجابي للاعب خلال الشوطين، كما أن ساشا الغائب عن المباراة الماضية أمام شباب الأهلي دبي للإصابة لم يستطع أن يلعب دور المنقذ، بسبب الأداء غير الجيد للمغربي عبدالغني معاوي والأرجنتيني ليتو.

زوران: الكرة ليست آلة موسيقية!

رأس الخيمة (الاتحاد)