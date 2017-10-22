الرومي: الشراكة مع «الخاص» أولوية لتعزيز ثقافة السعادة

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال لنشر وتطبيق مفاهيم السعادة المؤسسية في القطاع الخاص.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة الدولة للسعادة في حفل «جوائز لينكد إن للمواهب 2017»، الذي شهد لأول مرة إضافة جائزة «ثقافة السعادة» كفئة أساسية ضمن فئات الجائزة السنوية وفازت بها شركة المراعي السعودية، وذلك في إطار التعاون بين البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية وشركة «لينكد إن»، وحضره الرؤساء التنفيذيون وممثلو أكثر من 300 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الرومي: إن مبادرة «لينكد إن» للاحتفاء بالتجارب الأكثر نجاحاً في استقطاب المواهب وتوظيف الكفاءات المتميزة وتطوير بيئة العمل السعيدة، تشكل ثمرة لتعاون الحكومة مع رواد القطاع الخاص، كما أنها تشجع الشركات ورواد الأعمال على البحث عن الكفاءات واستكشاف القدرات في المنطقة العربية والاستفادة منها، وإيجاد بيئة عمل جاذبة.

وأثنت وزيرة الدولة للسعادة على تعاون «لينكد إن» مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ومبادرته باستحداث فئة جديدة للجائزة بعنوان «ثقافة السعادة»، وهنأت شركة «المراعي» السعودية على فوزها بالجائزة، منوهة إلى أن عدة مؤسسات في القطاع الخاص أطلقت مبادرات داعمة لتعزيز السعادة والإيجابية في بيئة العمل والمجتمع خلال الفترة الماضية، وأن جهات أخرى على تواصل مع البرنامج لإطلاق مبادرات جديدة خلال الفترة المقبلة، ومؤكدة استعداد البرنامج للتعاون ودعم أي مبادرة تسهم بنشر ثقافة السعادة والإيجابية في بيئة العمل والمجتمع.