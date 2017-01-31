5 مواطنين في قائمة «توب 20»

عمرو عبيد (القاهرة)

يشهد الموسم الحالي، بعد مرور 60% من جولاته، تغييراً في خريطة تسجيل وصناعة الأهداف، حيث استمر البرازيلي فابيو دي ليما نجم «الإمبراطور»، في صدارة قائمة الهدافين، بعد تسجيله للهدف التاسع عشر، بفارق هدفين عن علي مبخوت نجم الجزيرة. وأنهى ليما الموسم الماضي في المركز الثالث، بـ 20 هدفاً، بمعدل 0.77 هدف كل مباراة، وبواقع هدف كل 117 دقيقة، لكنه تفوق على نفسه حتى الآن بشكل لافت للنظر، وصعد إلى المرتبة الأولى، بإجمالي 19 هدفاً مرتفعاً بمعدلاته التهديفية إلى 1.19 هدف في كل مباراة، حيث يسجل هدفاً كل 75.8 دقيقة، بنسبة تقل عن الموسم الماضي، بمقياس شوط كامل من اللعب!.

شهدت الخريطة التهديفية التغيير الأكبر، بعدما تراجع الأرجنتيني تيجالي مهاجم الوحدة، هداف النسخة الماضية بـ 25 هدفاً في 24 مباراة، بمتوسط 1.04 هدف كل مباراة، وبمعدل هدف كل 85 دقيقة، ليصل حالياً إلى المرتبة الرابعة، بإجمالي 14 هدفاً في 13 مباراة، صحيح أن معدلاته لم تتراجع بشدة، حيث يسجل حالياً 1.08 هدف كل مباراة، وبواقع هدف كل 80 دقيقة لعب تقريباً، إلا أن تفوق الثلاثي دي ليما وديوب ومبخوت، أبعد تيجالي عن الصدارة.

ويستثنى من ذلك علي مبخوت نجم الجزيرة وصاحب الأداء الثابت والمركز الثاني في الموسم الماضي، والوصيف الحالي، وأنهى الموسم بفارق هدفين فقط عن تيجالي، بعدما سجل مبخوت 23 هدفاً في 23 مباراة، وبمعدل هدف كل 89 دقيقة، لكنه في الموسم الجاري أصبح أكثر شراسة على المرمى، حيث هز الشباك 17 مرة، في 15 مباراة، بمتوسط 1.13 هدف في كل مواجهة، وبمعدل هدف في كل 79 دقيقة.

كان مبخوت هو اللاعب المواطن الوحيد، ضمن قائمة أفضل 20 هدافاً في الموسم الماضي، وحمل بمفرده لواء المنافسة على الحذاء الذهبي آنذاك، لكن في الموسم الحالي عاد أحمد خليل نجم «الفرسان» إلى الصورة، ودخل قائمة أفضل 10 هدافين، محتلاً المرتبة الثامنة، بـ 7 أهداف، أحرزها في 14 مباراة، بواقع هدف كل مباراتين، في حين سجل في الموسم الماضي العدد نفسه من الأهداف، ولكن في 25 مباراة، بمتوسط 0.28 هدف كل مباراة، وبمعدل هدف كل 204 دقائق.