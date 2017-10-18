مستثمر سعودي يقتحم سوق الصيانة المنزلية المصري العام المقبل

القاهرة (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة مقار الرياض للتجارة، إن الشركة تسعى لاقتحام السوق المصرية لخدمات الصيانة المنزلية العام المقبل من خلال تطبيق للهواتف المحمولة.

وقال محمد بن دايل، خلال مقابلة مع «رويترز»، إن تطبيق (فيكس) الذي بدأ العمل بالفعل في السعودية في فبراير من العام الماضي «نفذ أكثر من عشرة آلاف طلب تقديم خدمة داخل السوق السعودية، ويستهدف تقديم أكثر من 150 ألف طلب خدمة خلال العام المقبل. ونعمل في الكثير من المدن الرئيسة في السعودية ونعكف على إطلاق حملة تسويقية كبيرة في المملكة خلال يناير المقبل».

وقال إن شركته تسعى لتوسعة نشاطها إلى خارج السعودية بنهاية العام. وأضاف «وجهتنا الأولى من الدول المستهدفة هي مصر لعدد من الأسباب أهمها التعداد السكاني الضخم وعدد الوحدات السكنية المرتفع جداً. نبحث حاليا عن مستثمر استراتيجي يشاركنا الأعمال في مصر ونستهدف أن نبدأ تقديم أو طلب تقديم الخدمة هناك في منتصف 2018».

وقال بن دايل «حجم سوق خدمات الصيانة المنزلية في السعودية يبلغ أربعة مليارات ريال. نتوقع أن تستحوذ التطبيقات الإلكترونية على نحو 30٪ من هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة. نسعى لتغيير أسلوب المستهلك وتوجيهه نحو الخدمات الإلكترونية».