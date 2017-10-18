مستثمر سعودي يقتحم سوق الصيانة المنزلية المصري العام المقبل

القاهرة (رويترز)
قال رئيس مجلس إدارة شركة مقار الرياض للتجارة، إن الشركة تسعى لاقتحام السوق المصرية لخدمات الصيانة المنزلية العام المقبل من خلال تطبيق للهواتف المحمولة.
وقال محمد بن دايل، خلال مقابلة مع «رويترز»، إن تطبيق (فيكس) الذي بدأ العمل بالفعل في السعودية في فبراير من العام الماضي «نفذ أكثر من عشرة آلاف طلب تقديم خدمة داخل السوق السعودية، ويستهدف تقديم أكثر من 150 ألف طلب خدمة خلال العام المقبل. ونعمل في الكثير من المدن الرئيسة في السعودية ونعكف على إطلاق حملة تسويقية كبيرة في المملكة خلال يناير المقبل».
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وقال بن دايل «حجم سوق خدمات الصيانة المنزلية في السعودية يبلغ أربعة مليارات ريال. نتوقع أن تستحوذ التطبيقات الإلكترونية على نحو 30٪ من هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة. نسعى لتغيير أسلوب المستهلك وتوجيهه نحو الخدمات الإلكترونية».