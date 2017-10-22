«قوس النصر» ينال أرقى جائزة في جامعة «أكسفورد»

دبي (الاتحاد)

حاز نموذج «قوس النصر»، البوابة التاريخية لمدينة تدمر الأثرية، الذي قامت مؤسسة دبي للمستقبل بإعادة إحيائه باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، على جائزة «نائب رئيس جامعة أكسفورد»، إحدى أرقى الجوائز المرموقة في العالم التي تُكرم المشاريع المبتكرة لخدمة المجتمعات الإنسانية.

وتأتي إقامة نموذج قوس النصر التاريخي ضمن شراكة استراتيجية بين مؤسسة دبي للمستقبل مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو - ومعهد الآثار الرقمية البريطاني وجامعتي أكسفورد وهارفرد، في إطار مشروع عالمي يهدف إلى توثيق تفاصيل المواقع الأثرية في المنطقة بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد ثم إعادة بنائها بالكامل من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لحمايتها والحفاظ عليها من الاندثار.

وقال عبدالله بن طوق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بالإنابة: «تأتي هذه المبادرة تجسيداً لرؤية قادتنا الحكيمة في الحفاظ على تراثنا العريق باستخدام تقنيات المستقبل، وحصول مشروع طباعة قوس النصر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على هذه الجائزة العالمية المرموقة هو اعتراف عالمي بأن رؤية القيادة الرشيدة في استشراف وصناعة المستقبل وأجندة دبي للمستقبل التي تشكل مسار عمل لمؤسسة دبي للمستقبل هي الأفضل على مستوى العالم في خدمة المجتمعات، والحفاظ على إرثها الإنساني والحضاري الأكثر فاعلية في وضع أسس لمستقبل أفضل إلى الأجيال القادمة، كما أنها تعتبر تكريماً يعكس أهمية مبادرات المؤسسة ودورها في خدمة المجتمعات الإنسانية باستخدام تكنولوجيا المستقبل».

وأضاف أن «مشروع إعادة إحياء» قوس النصر هو نتاج عمل دؤوب وشراكة عالمية فعالة نسعى من خلالها إلى الحفاظ على إرثنا العريق عبر تكنولوجيا المستقبل، وهذه الجائزة هي تحفيز لاستكمال العمل مع شركاء استراتيجيين من مختلف أنحاء العالم يؤمنون برؤيتنا في مؤسسة دبي للمستقبل الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لاستشراف وصناعة المستقبل، ومصدراً للتقنيات التي من شأنها أن تشكل حلولاً فعاله لتحدياته».

من جانبه، قال البروفيسور لويس ريكاردوس، نائب رئيس جامعة أكسفورد:«شهدت الجائزة في دورتها خلال العام الحالي إقبالاً واسعاً، حيث تلقينا عدداً كبيراً من الأبحاث العلمية الحديثة والمشاريع المبتكرة المتطورة، ما يعكس حرصنا على تفعيل المشاركة واستقطاب مشاركات من جميع أفراد المجتمع وفئاته المختلفة في هذه الجائزة العالمية»، وقال روجر ميشيل، مؤسس معهد الآثار الرقمية البريطاني في جامعة أكسفورد:«نحن فخورون باختيار مشروع إعادة إحياء قوس النصر البوابة التاريخية لمدينة تدمر الأثرية من بين العديد من المشاركات الكثيرة في جائزة نائب رئيس جامعة أكسفورد، التي تعتبر رمزاً عالمياً للتميز الأكاديمي».يصل حجم نموذج قوس النصر التاريخي إلى ثلثي قوس النصر الأصلي في مدينة تدمر، حيث يبلغ طوله 5.5 متر، وقد تم استخدم الرخام لإعادة بنائه باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بينما يزن النموذج نحو 11 طناً ويصل ارتفاعه إلى نحو 20 قدماً، وتعتبر جائزة نائب رئيس جامعة أكسفورد من الجوائز العالمية البارزة الهادفة إلى تشجيع الأبحاث العلمية وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتشتمل الجائزة على ثلاثة فئات، وهي فئة الباحثين في بداية مسارهم الوظيفي، وفئة بناء القدرات، إضافة إلى فئة المشاريع المبتكرة.