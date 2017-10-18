«كهرباء أبوظبي» وشركاتها تستعرض مبادراتها

أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركاتها خلال مشاركتها معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2017» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من غد حتى الأربعاء مبادراتها المبتكرة في مجال الطاقة وترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة.

وقال الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام الهيئة بالإنابة إن المشاركة في المعرض تستهدف تسليط الضوء على أحدث المبادرات والتقنيات المستخدمة في الهيئة وتقديم خدمات الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة.

وأضاف أن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات بمستويات عالمية ونشر ثقافة الترشيد بين جميع شرائح المجتمع ومختلف الفئات العمرية، بالتعاون وتبادل الخبرات مع كل الجهات المحلية والعالمية والمشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية التي تعتبر فرصة مثالية لتبادل الخبرات والمعلومات.

وأكد أن المشاركة في المعرض تعكس حرص الهيئة على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتوفير المياه للمتعاملين باعتماد أحدث التقنيات وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لسكان إمارة أبوظبي بطريقة فعالة وآمنة وصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال المبادرات البيئية التي تتبناها وتعمل على تطبيقها إلى رفع معدل الوعي بأهمية البيئة بين موظفيها وجماهيرها عن طريق المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تهتم بالشؤون البيئية وتنظيم الحملات الترشيدية المستمرة طوال العام، كما أكد أن تبادل الخبرات مع الخبراء ومزودي الحلول والمستثمرين وصناع القرار والمستهلكين من القطاعين العام والخاص والمتخصصين في قطاعات المياه والكهرباء والطاقة والتقنيات البيئية سيساهم في زيادة المعرفة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الخطط الاستراتيجية اللازمة للتطوير.وأشار إلى أن معرض ويتكس يشكل منصة مثالية لعرض ومناقشة أهم المواضيع وأحدث المستجدات في مجالات عدة أهمها المياه والطاقة والإدارة البيئية والتنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للكهرباء والمياه والشبكات وحلول إدارة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، حيث يشكل المعرض المكان المناسب للشركات لعرض وتقديم أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في توفير الكهرباء والماء.