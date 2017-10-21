مقتل 3 من «الكردستاني» شمال العراق



تاريخ النشر: السبت 21 أكتوبر 2017 أربيل (د ب أ) أفاد شهود عيان، بمقتل ثلاثة من عناصر حزب العمال الكردستاني إثر قصف نفذته المقاتلات التركية على منطقة باسيان شمال الموصل. وقال شهود العيان إن «المقاتلات التركية قصفت، مواقع حزب العمال الكردستاني في منطقة باسيان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الحزب»، ومن جانبه قال بختيار دوكان، مسؤول الإعلام في حزب العمال في إقليم كردستان، إن «الطيران الحربي التركي، قصف مناطق (الزاب، آفاشين، باسيان) الحدودية بإقليم كردستان، لتواجد مقرات ومعاقل مقاتلي حزب العمال الكردستاني فيها دون ذكر أية تفاصيل». وكانت هيئة الأركان التركية قد أعلنت أمس عن مهاجمة عناصر الحزب في جنوب وجنوب شرقي البلاد وفي شمال العراق، ما أسفر عن «تحييد» 45 عنصراً، من بينهم قياديان. وتتهم السلطات التركية حزب العمال الكردستاني، الذي تصفه بأنه منظمة إرهابية انفصالية، بشن هجمات تستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة .