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اعتماد الأجهزة الفنية والإدارية لمنتخبات المناطق

منتخب الطائرة يشارك في «آسيوية» إندونيسيا
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تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يناير 2017

أسامة أحمد (الشارقة)

يشارك منتخب الطائرة في النسخة الجديدة للبطولة الآسيوية المزمع قيامها في إندونيسيا نهاية يوليو المقبل، بعد أن وافق المجلس على حضور «أبيض الرجال» في هذه التظاهرة الآسيوية.

وأوضح عبدالعزيز السلمان نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات أن تدشين الإعداد سيبدأ في مطلع يوليو المقبل تحت إشراف الجزائري مراد سنون المستمر مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.

وأشار السلمان إلى أن استضافة الكويت للنسخة الجديدة لبطولة منتخبات الخليج من عدمها ستتحدد في نهاية فبراير، بعد أن طلب الكويتيون مهلة، لذلك من أجل معرفة استمرار قرار الإيقاف الدولي، مبيناً أنه في حال اعتذار الكويت ستتم مخاطبة الإمارات من أجل استضافة الحديث بديلة للكويت على ضوء القرارات الأخيرة للجنة التنظيمية للعبة.

وكشف السلمان أن لجنة المنتخبات ستعقد اجتماعاً مهماً اليوم مع الأجهزة الإدارية والفنية الجديدة لمنتخبات المناطق، مشيراً إلى أن الاتحاد خاطب الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة من أجل الموافقة على التعاقد مع المصري شريف سويلم لقيادة منتخبي الشباب والناشئين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار السلمان إلى أنه تم تكليف محمد الحوسني بمهمة تدريب منطقة أبوظبي على أن يكون عبدالله عيسى إدارياً، فيما يشرف على تدريب منطقة دبي إسماعيل رجب وعدنان سمحان إدارياً، بينما يشرف على تدريب المنطقة الشرقية مروان رفعت، وسيتم تحديد الإداري في وقت لاحق، فيما يشرف على تدريب المنطقة الشمالية محمد صقر والإداري عبدالله مفتاح. ... المزيد
     
 

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