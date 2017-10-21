موقع صومالي: قطر تعاملت بطريقة «مهينة» مع جرحى هجوم مقديشو

أبوظبي (الاتحاد)

اتهم موقع «جاروي أون لاين» الإخباري الصومالي قطر بالتعامل بـ «صورة مهينة» مع بعض الضحايا، الذين أصيبوا في الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الصومال.

وأوضح الموقع الصومالي أن قطر، التي وصفها بأنها أغنى دول العالم، قامت بإجلاء عدد من الجرحى الذين أصيبوا في تفجير شاحنة بالعاصمة مقديشو إلى السودان لتلقي العلاج وأرسلت طائرة إمدادات طبية إلى العاصمة الصومالية بعد يومين من الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 400 آخرين.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى من قطر وعدداً من الوزراء الاتحاديين الصوماليين، وقفوا من أجل التقاط صور جماعية أثناء إجلاء الجرحى في مطار «آدم عدي» الدولي في مقديشو.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن قطر نقلت 23 شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة إلى السودان، حيث نقلوا إلى مستشفيات لا تتوافر فيها خدمات رعاية صحية أو طعام أو مكيفات أو أدوية.