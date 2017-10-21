وزير العدل القطري السابق: «المحاكم القطرية لا يمكن الوثوق بها»

أبوظبي (الاتحاد)

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقريراً حصرياً، أمس، عن الدعوى التي أقامها صحفي الجزيرة السابق محمد فهمي على القناة في كندا، وتضم شهادة رسمية من وزير العدل القطري السابق الدكتور نجيب النعيمي، لدعم مراسل الجزيرة السابق في الدعوى القضائية التي أقامها ضد شبكة الجزيرة الإعلامية في مايو 2015 بمحكمة ولاية بريتيش كولومبيا الكندية.

وأكد التقرير المطول أن محامي الجزيرة في كندا قدم طلباً إلى القاضي الكندي يطعن في اختصاص المحكمة الكندية وطلب إجراء المحاكمة أمام المحاكم القطرية، ثم قدم محامو فهمي ملفًا من 500 صفحة الأسبوع الماضي يضم شهادات، وآراء الخبراء من المحامين والخبراء القانونيين مثل النعيمى التى تشير إلى أن المحاكم القطرية لن تضمن لفهمي محاكمة عادلة.

النعيمي الذي كان يُدرّس القانون في جامعة قطر، ودافع عن مُوكّلين رفيعي المستوى، مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والشاعر القطري محمد العجمي، ذكر في شهادته أن «المحاكم القطرية لا يمكن الوثوق بها».

وأشار في الشهادة، إلى تجربته السيئة في المحاكم القطرية في الوقت الذي دافع فيه عن محمد العجمي الذي حوكم في «محاكمة سرية» مُنعت الصّحافة من تغطيتها، واعترض النعيمي على القاضي الذي كان أيضاً قاضي التحقيق نفسه في القضية لمدة ستة أشهر قبل إحالة العجمي إلى المحكمة، ويعتبر ذلك «ضد القوانين القطرية ولا يضمن للعجمي محاكمة عادلة».