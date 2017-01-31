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«دولية» فزاع للقوس والسهم

منتخبا العراق وتركيا يحلقان بـ «الذهب»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يناير 2017

دبي(الاتحاد)

حلق منتخبا العراق وتركيا بذهب الفترة الصباحية في ختام النسخة الثالثة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لذوي الإعاقة 2017، أمس، والتي ينظمها نادي دبي للمعاقين والاتحاد الدولي للقوس والسهم بمشاركة 53 لاعباً ولاعبة يمثلون 15 دولة حيث توج التركي بولات اوجوزهان بذهبية فئة القوس «المنعكف رجال مفتوح»، بعد نجاحه في التغلب على منافسه الماليزي سوريش الذي نال الميدالية الفضية وحل التشيكي مارتن في المركز الثالث حاصداً الميدالية البرونزية.

وفئة القوس «المنعكف نساء مفتوح» توجت العراقية زمن السعدي بالميدالية الذهبية تاركة الميدالية الفضية إلى ميلي ليفيا من لاتفيا، فيما كانت البرونزية من نصيب البريطانية هازيل.

وعلى صعيد منافسات الفرق المختلطة «رجال ونساء»، نالت البريطانية جيسيكا الميدالية الذهبية، بينما كانت الفضية من نصيب جيين بير من فنلندا، والبرونزية لبيتر من سلوفاكيا.

من جانبه، أشاد أحمد محمد حسن الحمادي رئيس اللجنة الفنية لبطولات فزاع لذوي الإعاقة بالمستوى الفني العالي في النسخة الحالية للبطولة، مؤكداً أن مشاركة أبطال عالميين في البطولة أكسبها زخماً كبيراً.

وقال: النسخة الحالية شهدت منافسات قوية بين أبطال عالميين، إضافة إلى تحطيم العديد من الأرقام القياسية عبر البطلة البريطانية جيس ستريتون بمجموع نقاط 656، متجاوزة رقمها السابق 649 نقطة. ... المزيد
     
 

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