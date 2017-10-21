أحمد حسن يدخل إلى السحر السينمائي بـ «وضوء»

إبراهيم الملا (رأس الخيمة)

من بيوتات «الجزيرة الحمراء»، حيث يتنفس البحر العتيق، ويغوص برفق في ليل قديم، وحيث تصدح الحكايات بين الأعراس والمآتم، وصولا لمبنى «فيلا سينما» الأشبه بمختبر أحلام، والتي يجتمع فيها سينمائيو رأس الخيمة، وفي جعبتهم كم هائل من الشغف، لصناعة صورة تشبههم، وتوليف مشهد يرتوي من ذاكرة فائضة، وتبتكر أرواحا من خرافة وشجن، لامعة مثل وعد، ودافئة مثل شمعة، تبوح بما يشاكس الصمت، وتشرح ما عجز عن وصفه السكوت.

في «فيلا سينما» التقينا بالسينمائي الإماراتي أحمد حسن أحمد، وهو يعمل مع فريق عمله، من أجل وضع لمسات المونتاج الأخيرة على فيلمه الروائي القصير الأول بعنوان : «وضوء»، المرشح للمشاركة في الدورة القادمة من مهرجان دبي السينمائي، وابتدأناه بالسؤال : لماذا الآن، وبعد كل تلك الخبرة المتراكمة في العمل خلف الكاميرا كمدير فني، جاء قرار التصدي للإخراج؟

فأجاب أحمد حسن بأنه، وبعد عمله كمدير فني مدة 18 عاما، ومساهمته في إنتاج العديد من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة والوثائقية، وجد نفسه أمام سؤال إشكالي، تحول تدريجيا إلى تحد للذات، وهو : لماذا لا أقوم بإخراج فيلم أضع فيه بصمتي الخاصة؟، وأترجم فيه كل تلك الخبرة المتراكمة من العمل في الكواليس والهوامش والتفاصيل التي لا يمكن الاستغناء عنها عند تنفيذ أي فيلم، خصوصا وأن هذه التفاصيل هي التي تصنع الفارق عند تصنيف الفيلم إن كان جيدا ومتميزا، وإن كان رديئا ومتواضعا.

وأضاف أحمد: «عثرت قبل سنتين على الفكرة أو القصة التي تناسب شغفي بالتكوين الجمالي والبصري في الأفلام، في نص للكاتب والسيناريست أحمد سالمين، الذي سبق لي العمل معه كمدير فني، في أعمال سينمائية نفذها المخرج وليد الشحي، وحظيت بجوائز وإشادات نقدية في المهرجانات السينمائية المحلية والدولية».