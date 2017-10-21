فوكوشيما.. بين المحكمة والحكومة

موتوكو ريتش*

قضت محكمة في فوكوشيما، في شأن كارثة التسرب الإشعاعي من محطة فوكوشيما النووية باليابان في عام 2011، التي أجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، بتغريم الحكومة اليابانية، وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية «تيبكو» المعنية بتشغيل محطة «فوكوشيما داييتشي» للطاقة الذرية، بدفع تعويضات بنحو 4.4 مليون دولار، لقاء الأضرار الناجمة عن الكارثة لنحو 2900 شخص.

ويعد هذا الحكم هو الأكبر بين 30 قضية مماثلة رفعها نحو 12 ألفاً من سكان فوكوشيما السابقين والحاليين، على رغم أن غالبية المدعين لم يفروا من المنطقة في أعقاب الكارثة. وهذه هي القضية الثالثة التي تتهم فيها المحكمة شركة «تيبكو» بالإهمال -وثاني قضية توجه فيها نفس التهمة أيضاً للحكومة اليابانية- حيث لم تمنع الشركة الانصهار الناجم عن تداعيات زلزال قوي وأمواج تسونامي في شهر مارس 2011.

وفي القضية الأخيرة، بحسب ما ذكرت تقارير إخبارية يابانية، قضت المحكمة بأنه كان يجب على الحكومة أن تكون قادرة على توقع حدوث تسونامي كبير في المنطقة، وكان عليها أن تجبر شركة «تيبكو» على اتخاذ تدابير وقائية لحماية مصنعها من الأضرار الكارثية.

وقد سعى المدعون في القضية إلى الحصول على تعويضات بقيمة 16 مليار «ين» للمتضررين لمساعدتهم على دفع تكاليف استعادة بيئتهم المعيشية. كما طلبوا من المحكمة أيضاً إجبار شركة «تيبكو» على خفض معدل الإشعاع في المنطقة إلى نحو 0.04 ميكروسيفرت في الساعة. ووفقاً لـ3000 مركز للمراقبة في جميع أنحاء مقاطعة فوكوشيما، فقد كانت أعلى جرعة إشعاعية هي 9.48 ميكروسيفيرت في الساعة بالقرب من المصنع، وأقلها بلغت 0.03 ميكروسيفرت في الساعة في مدينة إيواكي، التي تقع على بعد 33 ميلاً.

ومنحت المحكمة المدعين مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 498 مليون «ين» ورفضت طلباً لإجبار الشركة على خفض متوسط الجرعة الإشعاعية. وقد أصدر المدعون ومحاموهم بياناً قالوا فيه إن الحكم «يحدد قانوناً إهمال كل من السياسة النووية للحكومة وشركة تيبكو». ومن جانبها، اعتذرت شركة «تيبكو» في بيان لها عن الحادث: «إننا مرة أخرى نعرب عن شديد أسفنا على الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما للطاقة، وتسبب في متاعب كبيرة وقلق لسكان فوكوشيما وآخرين في المجتمع»، بحسب ما جاء في بيان الشركة، التي أضافت «إننا سنستعرض حكم اليوم الذي أصدرته محكمة فوكوشيما ونجهز الرد».