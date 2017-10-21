«البرتقالي» يتذوق «طعم النصر»

وليد فاروق، عماد النمر (دبي)

لم يكن الأوزبكي عزيز بك حيدروف يعرف، أن قدمه اليسرى ستمنح عجمان أول ثلاث نقاط، في دوري الخليج العربي، بعد أن انتزع «البرتقالي» الفوز الأول على مضيفه النصر بهدف مساء أمس على استاد زعبيل، ضمن الجولة الخامسة، علماً أنها المرة الأولى في تاريخه التي ينجح فيها اللاعب في التسجيل بيسراه، رغم قلة أهدافه بصفة عامة، نظراً لطبيعة مركزه في وسط الملعب، إلا أن هذا الهدف تحديداً بهذه الصورة وتلك النتيجة أصبح له ذكرى خاصة للاعب ولفريقه.

ومنح هدف حيدروف في الدقيقة 6، فريق عجمان أول ثلاث نقاط، بعد 4 خسائر متتالية، في حين تجمد رصيد «العميد» عند 7 نقاط، وتلقى الخسارة الثانية في الدوري.

وأكد حيدروف أنه لم يسبق له أن سجل أهدافاً بيسراه خلال مسيرته مع جميع الأندية التي لعب لها، وشاءت الظروف أن يسدد هذه المرة بقدمه اليسرى تجاه المرمى، حيث لم تمنحه وضعية جسمه التسديد بالقدم اليمنى المعتاد عليها، والمفاجأة السعيدة أن الكرة وجدت طريقها إلى «الشباك الزرقاء».

ويعد هدف حيدروف هو الأول له مع عجمان منذ ارتدائه قميص «البرتقالي» بداية هذا الموسم، والأول أيضاً منذ آخر هدف أحرزه مع الشباب فريقه السابق منذ موسمين، وتحديداً موسم 2015 -2016، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم 15 أبريل 2016، أي منذ 550 يوماً.