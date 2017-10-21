80 قارباً ترسم لوحة «الشراعية 22 قدماً» اليوم

دبي (الاتحاد)
تشهد شواطئ دبي عصر اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة، مع انطلاق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، «الجولة الأولى من بطولة دبي 2017-2018»، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي.
ويجمع السباق الكبير اليوم 80 قارباً أكدت مشاركتها في الحدث مع إغلاق باب التسجيل يوم أول أمس، ليؤكد هذا العدد مدى الإقبال والاهتمام الذي تحظى به الرياضات البحرية في الدولة بصفة عامة، ومنافسات القوارب الشراعية المحلية بصفة خاصة، لأنها تمثل القيمة التاريخية والحضارية من اجل إحياء ماضي الآباء والأجداد الذين ارتبطت حياتهم بالبحر مصدر الخير والرزق الوفير.
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ومن المنتظر أن يستمتع عشاق البحر اليوم بسباق ممتع وجميل، خاصة وأن مسار السباق المتوقع سيكون بالقرب من الساحل في شواطئ جميرا، تتراوح المسافة فيه بين 5-7 أميال بحرية، ما يمكن البعض من متابعة السباق من على اليابسة ورؤية الأشرعة البيضاء، وهي تغطي رقعة من مياه الخليج العربي الزرقاء في منظر جميل وبديع.
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