80 قارباً ترسم لوحة «الشراعية 22 قدماً» اليوم

دبي (الاتحاد)

‬تشهد ‬شواطئ ‬دبي ‬عصر ‬اليوم، ‬تظاهرة ‬رياضية ‬بحرية ‬تراثية ‬كبيرة، ‬مع ‬انطلاق ‬سباق ‬دبي ‬للقوارب ‬الشراعية ‬المحلية ‬22 ‬قدماً، ‬«الجولة ‬الأولى ‬من ‬بطولة ‬دبي ‬2017-2018»، ‬والذي ‬ينظمه ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬ضمن ‬روزنامة ‬السباقات ‬البحرية ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬الحالي.

ويجمع‎ ‬السباق ‬الكبير ‬اليوم ‬80 ‬قارباً ‬أكدت ‬مشاركتها ‬في ‬الحدث ‬مع ‬إغلاق ‬باب ‬التسجيل ‬يوم ‬أول أمس، ‬ليؤكد ‬هذا ‬العدد ‬مدى ‬الإقبال ‬والاهتمام ‬الذي ‬تحظى ‬به ‬الرياضات ‬البحرية ‬في ‬الدولة ‬بصفة ‬عامة، ‬ومنافسات ‬القوارب ‬الشراعية ‬المحلية ‬بصفة ‬خاصة، ‬لأنها ‬تمثل ‬القيمة ‬التاريخية ‬والحضارية ‬من ‬اجل ‬إحياء ‬ماضي ‬الآباء ‬والأجداد ‬الذين ‬ارتبطت ‬حياتهم ‬بالبحر ‬مصدر ‬الخير ‬والرزق ‬الوفير.

وأكملت‎ ‬اللجنة ‬المنظمة ‬في ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬كافة ‬التجهيزات ‬لإنجاح ‬وتنظيم ‬السباق، ‬بالتنسيق ‬مع ‬الشركاء ‬الاستراتيجيين ‬مع ‬النادي ‬وفي ‬مقدمتهم ‬القيادة ‬العامة ‬لشرطة دبي ‬وجهاز ‬حماية ‬المنشآت ‬الحيوية ‬والسواحل «‬قيادة ‬السرب ‬الرابع» ‬والإدارة ‬العامة ‬للدفاع ‬المدني ‬في ‬دبي ‬ومؤسسة ‬دبي ‬لخدمات ‬الإسعاف ‬وسلطة ‬مدينة ‬دبي ‬الملاحية ‬ومؤسسة ‬دبي ‬للإعلام «‬قناة ‬دبي ‬الرياضية»، ‬ومؤسسة ‬أبوظبي ‬للإعلام «‬قناة ‬ياس ‬الرياضية».

ومن‎ ‬المنتظر ‬أن ‬يستمتع ‬عشاق ‬البحر ‬اليوم ‬بسباق ‬ممتع ‬وجميل، ‬خاصة ‬وأن ‬مسار ‬السباق ‬المتوقع ‬سيكون ‬بالقرب ‬من ‬الساحل ‬في ‬شواطئ ‬جميرا، ‬تتراوح ‬المسافة ‬فيه ‬بين ‬5-7 ‬أميال ‬بحرية، ما ‬يمكن ‬البعض ‬من ‬متابعة ‬السباق ‬من ‬على ‬اليابسة ‬ورؤية ‬الأشرعة ‬البيضاء، ‬وهي ‬تغطي ‬رقعة ‬من ‬مياه ‬الخليج ‬العربي ‬الزرقاء ‬في ‬منظر ‬جميل ‬وبديع.