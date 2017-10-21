زوريخ (أ ف ب)

حصد المصري الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد أدائه المميز خلال اكتساح مضيفه ماريبور السلوفيني 7-صفر الثلاثاء. وأعلن الاتحاد القاري على موقعه الرسمي الجمعة نتائج التصويت لجائزة لاعب الجولة، فحصل صلاح (25 عاماً)، صاحب هدفين وتمريرة حاسمة ضد ماريبور، على 51% من الأصوات.

وحل ثانياً التركي جنك توسون مهاجم بشيكتاش الذي سجل هدفي فريقه في مرمى مضيفه موناكو الفرنسي (2-1) بنسبة 33%، وثالثاً لاعب الوسط الهولندي كوينسي بروميس (7%) المتألق خلال فوز فريقه سبارتاك موسكو الروسي على إشبيلية الإسباني 5-1.

أما الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، فحل رابعاً (4%) بعدما قاد فريقه الى الفوز على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-1، فيما نال غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 2% بعد تعادل فريقه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع ضيفه توتنهام الإنجليزي 1-1.