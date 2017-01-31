28 فئة في «فخر الأجيال» للصيد بالصقور

دبي (الاتحاد)

بدأ مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في وضع اللمسات الأخيرة على انطلاق النسخة الخامسة من بطولة «فخر الأجيال» للصيد بالصقور التي تنطلق غداً، بمنطقة الروية في دبي، وتستمر حتى 12 فبراير المقبل.

وبدأت عملية تسجيل الصقور في منطقة الروية بدبي، وتركيب الحلقات الذكية ضمن مسابقات وفئات جير شاهين فرخ وجير شاهين جرناس للشيوخ والعامة، جير تبع فرخ وجير تبع جرناس للشيوخ والعامة، بيور جير فرخ وبيور جير جرناس للشيوخ والعامة، قرموشة فرخ وقرموشة جرناس للشيوخ والعامة، حر وحش وشاهين وحش فرخ وجرناس محلي وخليجي، الطيارة اللاسلكية للعامة، نهائي التلواح للشيوخ والعامة، تبع وحش وتبع جير للناشئين، ومسابقة النخبة فئتي الفرخ والجرناس للشيوخ والعامة.

تضم البطولة 28 فئة، وتأتي مسابقة «النخبة» التي تعتبر الأهم على قائمة المتسابقين ذوي الحرفية العالية، حيث يتم اختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل فئة من بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح الماضية وبطولة فخر الأجيال، في فئتي الفرخ والجرناس، وتتضمن «النخبة» هذا الموسم، تتويج فائزين من المراكز الثلاثة الأولى في فئتي المسابقة.

وقالت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «رسخت بطولات فزاع للصيد بالصقور مكانتها كبطولة محلية تراثية، أبطالها، متسابقون حريصون على استمرارية موروث إماراتي ينطوي تحت مظلة صون التراث الثقافي غير المادي في الدولة، وبعد نحو عقدين من الزمن، تغيرت المعايير ولم تعد البطولة تقتصر على المشاركات المحلية، فقد شهدنا زيادة ملحوظة ونوعية في المشاركات الخليجية ونسبة أكبر من المشاركين الأجانب بالمقارنة مع السنوات الماضية، وبفضل تعاون وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، تحولت هذه البطولات التي جاءت بدعم من سمو ولي عهد دبي إلى محطة مهمة للسائحين والمشاركين، وتحولت إلى ملتقى يجمع محبي هذه الهواية».

وثمنت إبراهيم جهود العاملين والقائمين والرعاة والمؤسسات الحكومية بما فيهم شرطة دبي والدفاع المدني وبلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وغيرها من الجهات، مشيرة إلى أن ما تم تحقيقه حتى الآن من مستويات تنظيمية عالية لكل الجوانب الفنية والتنظيمية، ما هو إلا ثمرة التعاون المستمر بين الجميع بمنْ فيهم المشاركون ورئيس وأعضاء لجنة بطولة فزاع للصيد بالصقور، والذين بدورهم خاضوا مضمار البطولة لتسود روح الإخاء والمنافسة.