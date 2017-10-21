مؤتمر إنسياد العالمي لقادة الأعمال ينطلق بعد غدٍ

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق بعد غدٍ الاثنين في سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية، فعاليات الدورة السنوية السابعة لمؤتمر «إنسياد العالمي لقادة الأعمال» الذي تنظمه كلية إنسياد، ويناقش على مدار يوم كامل أهمية دور التمويل في الاقتصاد العالمي المتغير.

تسلط هذه الدورة من المؤتمر الضوء على تنامي أهمية التمويل في ظل التحولات التكنولوجية والديموغرافية الحالية.

يشمل جدول أعمال المؤتمر جلسات حوارية تغطي عدة محاور. وتناقش الجلسة الأولى بعنوان «ما هي المعايير الجديدة؟» انتشار العولمة وازدياد الهجرة والتغيرات التكنولوجية، وانعكاساتها على الحكومات وعالم الأعمال.

تدير الجلسة ليلي هوا فانج، أستاذ التمويل بكلية انسياد، وتضم خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، ومانويل كون، نائب رئيس أول، ورئيس ومدير تطوير المكتب التنفيذي لشركة سيمنس المحدودة في الإمارات، ولينو كاتاروزي، مدير عام شركة جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تعقد ندوة بعنوان: «التنوع والابتكار في الشؤون المالية»، يديرها بيتر زيمسكي، نائب عميد الكلية وأستاذ الاستراتيجية بكلية إنسياد، وأستاذ كرسي في الاستراتيجية والابتكار من شركة «إيلي ليلي». تناقش الندوة آثار التقدم التكنولوجي وتنوع القوى العاملة في المجال المالي. وتضم كل من ديفيد هيورد إيفانز، رئيس اليونيسيف للأعمال الخيرية، وساديا خان الرئيس التنفيذي لشركة سيلار.

وقال إيليان ميهوف، عميد كلية إنسياد وأستاذ علوم الاقتصاد الذي يشغل أستاذ كرسي «راوزينغ» للتحوّل الاقتصادي والأعمال: «أصبح من الضروري مع التغييرات التي يشهدها العالم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، أن نتناول المسائل المالية التي تؤثر على المجتمعات وعالم الأعمال في جميع أنحاء العالم. ولطالما اقترن اسم إنسياد بدعم وتعزيز روح المبادرة والنقاش».

ومن جانبه، قال خالد السويدي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي: «يعتبر القطاع المالي لاعباً أساسياً في النمو الاقتصادي، ليس بالنسبة لأبوظبي فحسب، بل بالنسبة لدولة الإمارات والمنطقة ككل. فهو يساعد على تمكين الابتكار، مما جعلنا ندرك أهميته في هذا القطاع. لذا كان من الضروري أن نتيح الأدوات والموارد اللازمة لأصحاب الخبرة لكي نضمن قيادة التغيير وليس الاستجابة له فقط. فمن خلال التركيز على التطوير المهني في جزيرة الماريه، سنساعد على تنمية القوى العاملة ذات المهارات المتطورة، لتصبح أبوظبي وجهة جاذبة للعاملين في قطاع التمويل».

وبدورها قالت ليلي هوا فانج، أستاذ التمويل بكلية انسياد: «ساهمت عوامل عدة في تطور قطاع التمويل الذي يشهد نمواً بشكل يومي، وينطبق الأمر على منطقة الشرق الأوسط. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن تبادل المعرفة والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص هي الطريقة المثلى للتعامل مع الفرص والتحديات المستقبلية. لذا يعد مؤتمر إنسياد العالمي لقادة الأعمال، وما يقدمه من ندوات وجلسات حوار، المنبر المثالي لجمع قادة الفكر وأصحاب الخبرة معاً، وتسليط الضوء على المعايير العالمية التي ستؤثر بدورها على المجتمعات والمؤسسات على حد سواء.