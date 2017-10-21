إطلاق نظام للتمويل الجماعي يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

حوار: حسام عبدالنبي

أضافت سلطة دبي للخدمات المالية أطر عمل جديدة إلى خريطة الطريق التنظيمية التي وضعتها لصنع نظام ملائم، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وبحسب وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، فإن هذه الخطوة تتبع إطلاق مسرع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي (فينتك هايف)، والذي سوف يسهم في تعزيز التنافسية بين الجيل القادم من القادة وأصحاب المشاريع من أجل مواجهة الاحتياجات المتزايدة في قطاع الخدمات المالية بالمنطقة، من خلال توظيف حلول تكنولوجية مبتكرة، كما سوف يساهم في تحفيز النمو والكفاءة في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التمويل التجاري والتمويل البديل والخدمات التي تتوافق مع الشريعة.

وأكد العوضي، في مقابلة مع «الاتحاد»، أن سلطة دبي للخدمات المالية أطلقت إطار عمل تنظيمي يعد الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، خاص بمنصات التمويل الجماعي للقروض ومنصات التمويل الجماعي للاستثمار، إلى جانب إطلاق رخصة اختبار الابتكار لشركات التكنولوجيا المالية (فينتك)، التي تعفي رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية «فينتك» من رسوم الترخيص والرقابة ورسوم أخرى من أجل تشجيعهم على بدء أعمالهم، انطلاقاً من دبي ومن مركز دبي المالي العالمي تحديداً، مؤكداً أن السلطة دائماً ما تتابع أحدث التشريعات المطبقة في المراكز المالية العالمية مثل لندن وسنغافورة وهونغ كونغ، من أجل معرفة ما تحتاجه الشركات المرخصة في المستقبل، ولكي يتم تطوير التشريعات بشكل دوري لضمان أن تظل دبي مركزاً لاستقطاب الشركات العالمية من خلال الامتثال للمعايير الدولية.

تمويل جماعي