«الشواحيف» تبحر في اليوم الرياضي الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، اعتمد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الرئيس التنفيذي، خطة النادي لمشاركة الدولة ودول مجلس التعاون في فعاليات اليوم الوطني الرياضي المقرر 16 فبراير المقبل، ويتضمن برنامج النادي إقامة منافسات وفعاليات بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة «جولة أبوظبي»، والتي تنطلق بمشاركة وحضور عدد كبير من المتسابقين من مختلف دول مجلس التعاون، وذلك للمساهمة أيضاً في هذه الاحتفالية الخاصة بالوطن في هذا اليوم.

وأثنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة على اعتماد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لليوم الرياضي الوطني 16 فبراير المقبل، تزامناً مع احتفالات دول مجلس التعاون باليوم الرياضي، وذلك خلال الأسبوع الموحد لليوم الرياضي الوطني بدول المجلس.

وقال: اليوم الرياضي الوطني أصبح فعالية استثنائية ننتظرها في كل عام، وتبرز القيم المهمة للرياضة وفوائدها الكبيرة على المجتمع، كما أنها تعطي النظرة الحضارية والتطور الكبير الذي وصلته رياضة الإمارات على المستوى العالمي، وهي أيضاً مخصصة لكل فئات المجتمع، حيث إن المشاركة لن تقتصر على الأندية الرياضية فقط، وإنما تشمل العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والتي ستنظم الفعاليات والأحداث الرياضية بكل تأكيد خلال هذا اليوم.

وأضاف: خطة إقامة السباق من خلال اليوم الرياضي الوطني، تتماشى والأهداف التي وضعتها الدولة من أجل تفعيل الأنشطة الرياضية وتشجيعها بشكل أكبر من خلال اليوم الرياضي الوطني، والوصول إلى الأهداف المرجوة عبر تنظيم وإقامة سباقات اليوم الرياضي.

وتابع: خطتنا تتحد دوماً مع ما تضعه الدولة من خطط وسياسات من أجل مختلف المناسبات، وعبر اليوم الرياضي الوطني قررنا أن نشارك بمنافسات بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة والتي ستنطلق في تمام الثالثة والنصف ظهراً.

وأوضح: «مشاركة النادي في اليوم الرياضي الوطني تأتي أيضاً لكي تؤكد الالتزام بدوره كجزء لا يتجزأ من الأندية الرياضية في الدولة، والتي يجب عليها أن تشارك في فعاليات اليوم الرياضي حتى تتحقق القيمة المهمة من خلال تنظيم وإقامة هذا اليوم».

وعن اختيار النادي منافسات القوارب الخشبية كي تكون ضمن أجندة اليوم الرياضي، قال: اخترنا هذه المنافسة، حيث إنها تجمع ما بين الزمن الماضي بشكل القوارب القديم، وحداثة المحركات المزودة بها هذه القوارب والتي تجعلها تصل إلى سرعات عالية جداً على سطح الماء، كما أننا اخترنا هذه المنافسة لأن القوانين من خلالها تنص على مشاركة أبناء دول مجلس التعاون فقط، وهو أيضاً ما يأتي لكي يخدم رسالة اليوم الرياضي الذي يأتي ضمن الأسبوع الرياضي لدول المجلس، في النسخة الأولى قمنا بتنظيم منافسات سباق السبيد كات ران لزوارق الأكس كات، حيث لقيت مشاركة واسعة وترحيباً كبيراً، وها نحن ننظم وعبر النسخة الثانية فعاليات القوارب الخشبية السريعة.

وأشار إلى وجود عدد من الخطط والفعاليات المصاحبة والتي يخطط النادي القيام بها عبر اليوم الرياضي، إيماناً منه بأهمية الدور الذي يقوم به من خلال هذا اليوم الاستثنائي.