سيارة «مونتيرو» للفائز بسحب «دريم لاند اكوا بارك»

شهد هذا العام احتفال دريم لاند أكوا بارك بمرور20 عاماً على تأسيسها، حيث استقبلت ما يزيد على العشرة ملايين زائر.

وقد كانت هنالك مفاجآت كبرى في انتظار العائلات والأفراد كجزء من الاحتفالات بالذكرى السنوية العشرين، وذلك بدءاً من تخفيض أسعار تذاكر الدخول خلال العام إلى 100 درهم للبالغين، و40 درهماً للأطفال، وصولاً إلى فرص ربح جائزة كبرى وهي سيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت، إلى جانب ذلك قدمت دريم لاند أكوا بارك تخفيضات خاصة على وجبات الطعام والمأكولات المقدمة في الحديقة.

وقد تم الإعلان في حفل خاص أقيم في الحديقة عن عرفان مسعود شودري كفائز في السحب بالجائزة الكبرى. وقام مدير الحديقة غسان الكستي، بتسليمه مفتاح سيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت.

وبموقعها في أم القيوين، تعتبر دريم لاند أكوا بارك إحدى أضخم الحدائق المائية في المنطقة حيث تمتد على مساحة 250 ألف متر مربع، وتضم ما يزيد على 30 لعبة مائية مثيرة ومنزلقاً مائياً يحبس الأنفاس، بالإضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية الأخرى. ويمكن للحديقة أن تستوعب 7000 زائر يومياً، وهي وجهة مثالية للترفيه الآمن.

وبمعزل عن المنزلقات والمسارات المائية المدهشة، يمكن للزوار أن يتمتعوا بتشكيلة واسعة من أطيب الطعام، بدءاً من المطبخين الآسيوي والأوروبي وصولاً إلى الهندي والعربي. وهنالك أيضاً أضخم حوض سباحة في الإمارات العربية المتحدة.

كما تضم دريم لاند أكوا بارك أيضاً مسار العقبات المائية ومساحات مطاطية عائمة خاصة بالمنافسات. ويوجد في دريم لاند مرافق ترفيهية أخرى، مثل المدرج وملعب التنس وكرة السلة، وحديقة صغيرة للحيوانات الأليفة.