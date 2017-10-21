تقنيات مبتكرة في مجال الرعاية الصحية باستخدام الطباعة «ثلاثية الأبعاد»

أبوظبي (الاتحاد)

يركز باحثون من قسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على تطوير مجموعة من التقنيات المبتكرة في الطباعة ثلاثية الأبعاد وهندسة الأنسجة للتوصل إلى أنسجة لينة فعالة يمكن زراعتها بدل الأنسجة الأصلية، سعياً منهم للمساهمة في علاج صمامات وأوعية وعضلات القلب لدى مرضى القلب في دولة الإمارات.

ويهدف الباحثون في معهد مصدر بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إلى تطوير أنسجة عالية الكفاءة من حيث تأمين عملية التواصل الكيميائي والميكانيكي والكهربائي بين خلاياها بشكل سليم فيما يُعرف بعملية «التداخل».

ويقول الدكتور جيريمي شون منغ تيو، أستاذ مساعد في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «لا نتعامل مع الخلايا كصناديق سوداء مبهمة، كما هو الحال في مجال الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، فنحن نحرص على فهم الأسس العلمية الخاصة بأنواع الخلايا، ومن ثم نقوم بتوظيف الطباعة ثلاثية الأبعاد لتطوير الأنسجة المطلوبة».

ويعمل الدكتور تيو ضمن فريق من الباحثين المتخصصين في الطباعة الحيوية بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والذي يضم الدكتور تيم ماكلوغلن، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية، والأستاذ المشارك الدكتور سيزار ستيفانيني، ويجري الفريق منذ عام 2012 عدداً من أبحاث هندسة الأنسجة ضمن الجامعة، في محاولة لتطوير أنسجة حية وأوعية دموية وأنسجة عضلية يمكن زراعتها لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تعد السبب الرئيس للوفاة في الإمارات.