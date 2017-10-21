أبوظبي (الاتحاد)

بحث الدكتور سيف صالح الصيعري، مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة مع خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالإنابة، سبل تعزيز أسس التعاون المشترك بين الطرفين.

وخلال اللقاء، اطلع وفد الدائرة على مبادرة «ترشيد» التي تنفذها الهيئة وتهدف إلى تعزيز ثقافة الترشيد بين المستهلكين، وحثهم على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وما تتيحه من فرص للاستثمار في هذا المجال، وقال الدكتور سيف الصيعري إن مثل هذه الزيارات تعمل على تعزيز أُطر التعاون والتنسيق المشتركين بين المؤسسات والدوائر المحلية، بما يخدم المصلحة العامة، بالإضافة إلى تبادل الآراء والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات.

ومن جانبه، أعرب خليفة بن سالم المنصوري عن تقديره للهيئة على إتاحة هذا اللقاء، وأثره في تقوية أواصر التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، في جميع المجالات، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع.