«مصدر» تؤسس مركزاً لبحوث المواد المتقدمة في المملكة المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

أُعلن مؤخراً عن تأسيس مركز جديد لبحوث المواد المتقدمة في جامعة مانشستر في إنجلترا، حيث يحمل المبنى الذي يحتضن المركز اسم «مبنى مصدر»، ويهدف إلى المساهمة في تسويق المنتجات والتقنيات المصنوعة من مادة الجرافين.

وتعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الممول الرئيس لـ «مركز ابتكار هندسة الجرافين» الذي كُشِف رسمياً عنه بحضور ممثلين عن حكومة المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومسؤولين من جامعة مانشستر.

ويعتبر الجرافين مادة نانوية فائقة القوة ومرنة للغاية تتمتع بخصائص فريدة يمكن استخدامها في الكثير من التطبيقات في المستقبل، بما في ذلك كمادة في حلول تخزين الطاقة، وتكنولوجيا تنقية المياه، والطائرات خفيفة الوزن، والهواتف المحمولة، وحتى الملابس.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: من خلال دعمها لـ «مركز ابتكار هندسة الجرافين»، تفخر «مصدر» بمشاركتها في رحلة الاكتشافات العلمية التي تسهم في تحويل إمكانات مادة الجرافين الواعدة إلى حلول عملية مجدية تجارياً».