سويحان (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، أمس، فعاليات اليوم الثاني للنسخة الحادية عشرة «لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2017» المقام في ميدان سباقات الهجن بمدينة سويحان، والذي ينظمه نادي تراث الإمارات، ومركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام حتى 11 من فبراير المقبل، بمشاركة واسعة من كبار ملاك ومربي الإبل من دول الخليج، وتصدرت الفعاليات منافسات جمال الإبل للمحليات الأصايل «المزاينة» لفئة مداني، ضمن شوط الصباح الذهبي المفتوح، وشوطي فترة الضحى، وهما الجماعة الذهبي والتلاد، كما اشتملت الفعاليات على السباق التأهيلي للسلوقي العربي ضمن 10 أشواط، وتواصل المنافسات التمهيدية لمسابقة المحالب «الحلاب».

وتوّج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، في الفترة الصباحية، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لفئة مداني للشوط الذهبي المفتوح، حيث انتزعت الناموس «روعة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت «ضيفة» للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان في المركز الثاني، وفي المركز الثالث «مهابة» لراشد علي بالنص المنصوري، وفي المركز الرابع «الذهيبة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الخامس «الظفرة» لراشد علي بالنص المنصوري، وفي المركز السادس «شروق» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز السابع «الظبية» للشيخ جبر بن سعود بن عبدالله جبر آل ثاني، وفي المركز الثامن «الشاهينية» لمبارك عبدالله ضابت الدوسري، وفي المركز التاسع «دمعة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز العاشر «الغزيل» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وتوج سمو راعي الاحتفال في الفترة المسائية الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط الجماعة الذهبي، حيث تصدرت «نجلاء» لعلي عامر يريو سويد المنصوري المركز الأول، فيما حلت في المركز الثاني «سرابة» لعلي سالم هياي المنصوري، وفي الترتيب الثالث «الأندلس» لعلي سالم هياي المنصوري، وفي المركز الرابع «جنى» لراشد محمد صالح الراشدي، وفي المركز الخامس «مصيحة» لمحمد ادغام غانم النعيمي، وفي المركز السادس «الوجبة» لراشد محمد صالح الراشدي، وفي الترتيب السابع «شهبار» لمبارك عبدالله ضابط الدوسري، وفي المركز الثامن «سرابة» لراشد محمد صالح الراشدي، وفي الترتيب التاسع «الغاربة» لعبدالله أحمد خليفة طوار الكواري، وحلت في المركز العاشر «أسطورة» لعبدالله أحمد خليفة بن طوار الكواري. وتوّج سموه الفائزين بالمراكز العشرة الأولى فئة مداني شوط التلاد، وانتزعت الناموس «السالمية» لراشد علي بالنص المنصوري، وحلت ثانية «بريعة» لهادي سالم سليمان المنصوري، وجاءت ثالثة «الطيارة» لسالم حمد خلفان المنصوري، وجاءت في المركز الرابع «الياسية» لطهميم حمد سالم عنودة العامري، وفي المركز الخامس «ليوا» لحمد مبارك علي بالنص المنصوري، وفي الترتيب السادس «العشرة» لسيف حمد ماجد المزروعي، وسابعة «بن جوالة» لمحمد سالم بو مقيرعه المنصوري، وثامنة «مبخوتة» لراشد علي بالنص المنصوري، وتاسعة بنت ظبيان غباتي لسيف حمد بن ماجد المزروعي وعاشرة «غياتي» لراشد علي بالنص المنصوري.

وشهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان انطلاق السباق التأهيلي للسلوقي العربي ضمن عشرة أشواط للذكور والإناث، بمشاركة 110 سلوقية، لفئتي الأهدب والأسحك.