أردوغان يقيل رؤساء بلديات 3 مدن

أنقرة (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن رؤساء بلديات ثلاث مدن كبرى ومنهم رئيس بلدية العاصمة أنقرة سيستقيلون قريباً، وذلك في مسعى لتنشيط حزبه الحاكم قبل انتخابات عام 2019، وتمثل هذه التعليقات أوضح تأكيد من جانب أردوغان حتى الآن لإجراء تغييرات في صفوف قدامى الساسة وبعضهم من الشخصيات المعروفة على مستوى البلاد، وذلك بعد أن رفض الناخبون في مدن كثيرة منحه سلطات كاسحة في استفتاء أجري في أبريل.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة «ثلاثة رؤساء بلديات من حزبنا قدموا استقالاتهم حتى الآن وهناك ثلاثة آخرون سيستقيلون، اعتقد أنهم سيقدمون استقالاتهم في أقرب وقت ممكن»، وأضاف «هؤلاء الذين ننتظر استقالتهم يستعدون لتقديمها وإلا فسنتخذ ما يلزم».

ورغم فوز أردوغان بأغلبية بسيطة في الاستفتاء على تغيير الدستور والتحول إلى نظام رئاسي تنفيذي فقد اعترض الناخبون في 17 مدينة من بين أكبر 30 مدينة في البلاد على التعديلات، ومنذ ذلك الحين تحدث أردوغان عن ضرورة تجديد أجهزة الحكم المحلي وحزب الحرية والعدالة الحاكم متعللا بوجود إجهاد داخل أجهزة الإدارة. ونسبت صحيفة حريت اليومية إلى أردوغان قوله إن طلباً نقل إلى رئيس بلدية باليكسير في شمال غرب تركيا لتقديم استقالته، ونقلت عنه قوله للصحفيين على متن طائرته عائداً من رحلة إلى بولندا هذا الأسبوع «وبالمثل نقل هذا الموقف إلى (رئيس بلدية أنقرة) ميليش (جوجشيك)، وبالمثل لبورصة» المدينة في شمال غرب تركيا، وكان رئيسا بلدية إسطنبول ودوزجه قدما استقالتيهما الشهر الماضي واستقال رئيس بلدية نيغدة الأربعاء.