لبنان يحبط مخططاً إرهابياً بتفكيك خلية من 4 «دواعش»



تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017 بيروت (وكالات) تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، من توقيف خلية بمنطقة حاصبيا الحدودية، تتألف من 4 سوريين، كانوا يرصدون مواقع استراتيجية، تمهيداً لتنفيذ تفجيرات إرهابية بالبلاد. وأقر الرأس المدبر للخلية ويدعى خالد م. أثناء التحقيق، بأنه أنشأ مجموعات مؤيدة لـ«داعش» على شبكات التواصل الاجتماعي، ونشرَ تعليمات وصوراً حول كيفية صناعة الأحزمة والسترات الناسفة والألغام، فضلاً عن الترويج لبيانات تحريضية مذهبية، وأخرى تطال رئيس الجمهورية والجيش اللبناني، والتواصل مع عناصر إرهابية داخل مخيم عين الحلوة، وفي سوريا والعراق. كما اعترف بأنه أعلن في تسجيل صوتي نيته القتال حتى الموت في صفوف «داعش»، واستعداده لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أحد الأحزاب اللبنانية، وكازينو لبنان، وبعض الملاهي الليلية، والتقاطه صورا لمروحيّة تابعة لقوّات الطوارئ الدولية أثناء هبوطها وإقلاعها في منطقة مرجعيون.