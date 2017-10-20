الجامعة العربية تدعم جهود البحرين لمكافحة الإرهاب

القاهرة (وكالات)

أكدت الجامعة العربية دعمها الكامل لوحدة وسيادة البحرين، وللجهود التي تبذلها السلطات البحرينية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، ورفض الجامعة التام للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وكل ما من شأنه التأثير على أمنها واستقرارها. جاء ذلك على لسان الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، لدى استقباله وفداً من ممثلي المجتمع المدني في مملكة البحرين.وقال الوزير المفوض، محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام: «إن الوفد عرض خلال اللقاء لأهم النشاطات التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني في البحرين».