اختتام مناورات «جسر 18» في مياه الخليج العربي

الرياض (وام)

اختتمت أمس مناورات التمرين الثنائي المختلط «جسر 18» بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكية البحرينية الذي جرت فعالياته في مياه الخليج العربي وامتد لعدة أيام، واشتمل التمرين الثنائي المختلط على رفع مستوى القدرة القتالية والأداء الاحترافي في جميع أنواع العمليات البحرية وتوحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة وتعزيز إجراءات التنسيق بين القوات المشاركة في إدارة المعركة البحرية كما أسهمت التدريبات في زيادة الأمن والتفتيش في حماية المياه الإقليمية وصد أي عدوان كما تم تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التدريبية.

وشهدت المناورات تنفيذ التكتيكات العسكرية من خلال تمرين السيطرة على الحريق وحصر العطب في السفن ومناورة اقتحام المباني والإنزال على الحبل السريع من البرج لقوات الأمن الخاصة واقتحام السفن وتفتيشها أثناء العمليات القتالية والإنزال السريع عن طريق الطائرة العمودية واستخدام الذخيرة الحية في مناورات السفن المشاركة في مسرح العمليات وتطبيق جميع الإجراءات والعمليات القيادية والقتالية بأوقات قياسية وتنفيذ الواجبات المطلوبة بمهارات عالية اتسمت في مختلف التطبيقات بالتوافق والتجانس والعمل الجماعي المشترك الموحد بروح معنوية مرتفعة ومتوافقة.

وأوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن فهد الغفيلي في اختتام المناورات أن هذا التمرين هو امتداد لسلسلة التمارين التي تنفذ بالتزامن في البلدين بنفس التوقيت بهدف التعاون ورفع الجاهزية القتالية وتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات والتجانس بين البلدين في تنفيذ عمليات مشتركة ضد أي تهديد محتمل، مشيراً إلى أن من أهم الفرضيات التي تم تنفيذها التدريب على التهديدات التقليدية وغير التقليدية المحتملة وتنفيذ العمليات لحماية خطوط الملاحة البحرية وتنفيذ عمليات الأمن البحري «مكافحة القرصنة، مكافحة التهريب».

من جانبه بين قائد سفينة مملكة البحرين عبدالرحمن الفاضل المقدم البحري الركن إياد علي المناعي في سلاح البحرية الملكية البحرينية أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى القدرة القتالية والأداء الاحترافي في جميع أنواع العمليات البحرية، وتوحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة، وتعزيز إجراءات إدارة المعركة البحرية، مضيفا أن ‎أهمية هذا التمرين تتجسد في التعاون الأمني والبناء بين البلدين لرفع الكفاءة والحس الأمني والقتالي لدى القوتين.